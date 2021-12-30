2021年射手榜　麥巴比夏蘭特崛起

歐洲足協公布2021年各球會及國家隊球員入球數字，結果拜仁慕尼黑及波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基以69球名列第1，追平2013年C朗嘅年度紀錄，不過同2012年美斯嘅91球仲有距離，基利安麥巴比及艾寧夏蘭特分列2、3位，兩位年輕前鋒已崛起，預計兩人未來將主宰球壇。

據統計，羅拔利雲度夫斯基在2021年為拜仁慕尼黑及波蘭國家隊合共上陣59場，累計攻入69球，場均入球1.17，成為全年最佳射手，「羅拔佬」表示：「我已經盡自己一切努力，今年我攻入69球，雖然失落金球獎，上屆歐聯因為受傷缺陣被巴黎聖日耳門淘汰，但我每次照鏡都問心無愧，我已經做到我能做的一切，我想將每次機會都轉化為入球，我入咗69球，我為我自己感到驕傲。」

以往「美C」必定排前列，但2021年格局有變，美斯、C朗經歷轉會，入球量下降，「新雙驕」基利安麥巴比及艾寧夏蘭特乘勢崛起，分列2、3位，前者為巴黎聖日耳門及法國隊上陣67場攻入51球，後者為多蒙特及挪威上陣51場入49球，兩人表現拾級而上，相信未來10年，佢兩個將會係呢個射手榜常客。

排第4位係皇馬及法國前鋒賓施馬，佢今年狀態回勇，並重返國家隊，上陣63場攻入47球；C朗同美斯則位居第5、6位，前者為祖雲達斯、曼聯、葡萄牙上陣64場入46球，周五凌晨曼聯對般尼，仲有機會提升入球數字，至於美斯為巴塞、PSG及阿根廷上陣60場入43球，主要係轉投PSG後明顯減產。

歐洲足協2021年10大射手

羅拔利雲度夫斯基 59場69球 (拜仁慕尼黑、波蘭)

基利安麥巴比 67場51球 (巴黎聖日耳門、法國)

艾寧夏蘭特 51場49球 (多蒙特、挪威)

賓施馬 63場47球 (皇家馬德里、法國)

C朗拿度 64場46球 (祖雲達斯、曼聯、葡萄牙)

美斯 60場43球 (巴塞隆拿、巴黎聖日耳門、阿根廷)

杜辛華荷域 56場41球 (費倫天拿、塞爾維亞)

卡布拉 51場39球 (巴素利)

穆罕默德沙拿 58場39球 (利物浦、埃及)

迪比 60場39球 (里昂、巴塞隆拿、荷蘭)