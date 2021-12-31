曼聯閃電轟爆般尼　C朗入波賀費格遜80大壽

2021年英超最後1場聯賽，曼聯主場出擊以3比1輕取般尼，葡萄牙球星C朗拿度交出1射1傳，為入場觀戰嘅恩師費格遜，提前送上80歲生日嘅最佳賀禮。曼聯贏波後升上聯賽第6位，落後第4嘅阿仙奴4分但少踢1場，逐步逼近歐聯席位。

曼聯今場有般奴費南迪斯停賽，不過球隊反而踢得更流暢，C朗6分鐘就有一次單刀機會射高，好在2分鐘之後就有機會將功贖罪，佢喺禁區頂推橫，麥湯米尼後上抽入先開紀錄。曼聯領先後繼續施壓，27分鐘查頓辛祖射門令賓美擺烏龍，而C朗喺36分鐘門前「執雞」射入，曼聯閃電領先3球。般尼38分鐘由艾朗連儂個人表演追番1球，曼聯之後仍然控制大局，雖然未能夠再添入波，但亦順利贏3比1完場。

奧脫福今場有溫馨場面，球迷喺看台上拉起「Happy 80th Sir Alex」嘅巨型海報，祝賀1月1日就80歲生日嘅傳奇領隊費格遜，有入場睇波嘅費Sir亦笑住豎起手指公作為回應，甚至拎出手機去拍低呢個畫面，而佢最開心係見到自己得意弟子C朗繼續入波，C朗曾表示視費格遜為爸爸。

曼聯領隊蘭歷克賽後表示：「今場一如所料非常體力化，般尼係支好體力化嘅球隊，但我哋展示出自己嘅質素，我特別滿意翼鋒嘅表現，查頓辛祖踢得好好，格連活特、卡雲尼同C朗亦非常落力，我唔會話前4係最低目標，最重要係繼續進步。」