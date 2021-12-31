【2021回顧】東奧發光　疫境創奇迹

2021漸近尾聲，過去一年國際體壇仍然受着新冠肺炎的陰霾下戰戰競競地度過，推遲一年的東京奧運全球矚目，並在一片議論聲中落幕，即使受到疫情嚴重影響，但運動員卻在逆境中更顯正能量，將潛力爆發。全球健兒積極抗疫的同時，今年表現光芒四射，創造不少奇迹，更有新星湧現令人眼前一亮，展望體壇繼續發光發亮，2022更精彩！

爆肌新水怪迪素爾掛5金做大贏家

2020東京奧運在新冠肺炎疫情強襲全球下，推遲一年終於在2021年7月上演，但開幕前東奧賽會屢爆醜聞，先有東京奧組委前主席森喜朗因歧視女性成為眾矢之的，再有東奧創作總監佐佐木宏提出貶低女性的開幕禮環節惹起外界抨擊，跟住東奧音樂製作的作曲家小山田圭吾被揭曾欺凌殘障同學，最終在強烈批評下引咎辭職，開幕禮亦抽起了他創作的4分鐘歌曲。

賽會負面新聞不斷，但等了一年才登場的參賽運動員則在賽事上盡現正能量，即使疫情影響訓練及熱身賽，但今屆共產生了20項新世界紀錄令人雀躍，而美國的「爆肌新水怪」迪素爾更成為其中一位最閃亮之星，他個人在游泳項目包攬5面金牌，先後贏得男子100米自由泳、100米蝶泳及以破奧運紀錄贏得50米自由泳金牌，並協助美國隊在4X100米自由泳及4X100米混合泳接力奪冠，個人掛上5金成為今屆金牌王。

46歲體操媽媽感動全球

東京奧運是2021年的全球體壇焦點，體操館一幕又一幕的片段令人難忘，46歲「體操媽媽」卓蘇維迪娜以難度系數高達5.8的動作完成跳馬項目最後一跳後，獲得第11名並宣布結束33年的傳奇之路，淚曬當場。

宣布退役轉軚復出戰亞運

卓蘇維迪娜為救活患上白血病兒子而奮戰的偉大故事感動全球，她代表過前蘇聯、烏茲別克及德國，生涯參戰過8個奧運，是五環史上最年長的女子體操運動員，共贏過9面金牌、14面銀牌及9面銅牌。不過，奧運後兩個月她在個人社交平台宣布再次復出參戰2022年亞運，因為想為祖家烏茲別克爭取大型運動會的獎牌。

此外，「黑珍珠」比莉絲被視為美國今屆奧運的多金希望，但因心理問題，她先後退出團體賽、全能項目、自由體操，最終只出戰平衡木項目，並僅負於中國兩位選手，以一面銅牌結束今屆奧運。

滑板少女顛覆世界想像

無論幾激烈的比賽，最感動人的往往是人性的展現。奧運滑板作為新項目集新穎、刺激、青春於一爐，10來歲的「幼齒」義無反顧地馳騁旋轉，為東奧注入新力量。女子滑板街式賽，13歲日本小將西矢椛奪金，成奧運史上第3年輕金牌得主。

來到女子公園滑板項目吸引更多年輕小將競逐，東道主19歲選手四十佳櫻聯同12歲的開心那包攬金銀牌，13歲英國布朗則奪銅。至於世界排名第一的岡本碧優（15歲）在頭兩輪都出現重大失誤，原有機會於最後一輪逆轉，但她最後再次滑倒，心痛的她坐在地上哭起來，眾少女們見狀即跑出來安撫她，甚至把她扛到肩上，為她的拚搏而歡呼，體現了甚麼是尊重與體育精神！這一幕，感動了世界，年輕人純純的愛，令人津津樂道。

巨人安賽龍新羽壇王者

將中文名改成「安賽龍」的丹麥羽毛球手Viktor Axelsen，早已將在比賽中戰勝中國強手（龍）的心願表露出來。縱使受到新冠肺炎侵襲困擾，但這位巨人沒有被打倒，反而在東京奧運連場硬仗一一闖過，到8月2日的男單決賽上，他拚出所有登上生涯巔峰。

面對衞冕的中國名將諶龍，安賽龍憑強勁的砍殺及出色的防守佔盡上風，利用其高大身形於網前截擊、放兩邊、重殺「瓣瓣有」，反觀諶龍為了撲救來球而疲於奔命，令戰情呈現頗一面倒的狀況，最終他僅花了51分鐘，便以21比15及21比12勝出這場「雙龍爭霸戰」，贏得生涯首面奧運金牌，同時一報里約奧運4強戰「一敗之仇」，奠勝一刻，「巨人」更感動落淚，多年來的心願終於達成了！而諶龍亦識英雄重英雄，與安賽龍交換球衣留念。

送牛奶仔基普喬蓋變馬拉松之神

由一名送牛奶的小伙子走上馬拉松「長跑之神」道路的基普喬蓋，刻苦、專注、謙卑、堅毅，多年來用自身經歷來宣揚體育精神，今年東京奧運閉幕日他又實現了另一創舉，奪得男子馬拉松金牌，成為奧運史上第三位贏得男子馬拉松兩連冠的跑手。

東京奧運於8月8日決出田徑賽項最後一面金牌，世界紀錄保持者肯尼亞名將基普喬蓋強勢以2小時8分38秒成功衞冕。36歲的他是2016年里約奧運冠軍兼世界紀錄保持者，最終他以大熱姿態奪得個人第4面奧運獎牌，奠定在田徑壇的神級地位。