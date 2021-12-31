【2021回顧】福原愛婚變形象盡毀

紅遍中日台的乒壇「可愛教主」福原愛，與台灣帥哥江宏傑的童話式婚姻於2021年離婚收場。兩人育有一對子女，本屬美滿家庭，今年3、4月婚變前後，福原愛被傳媒拍到與已婚型男約會，令粉絲大為震驚，期間又爆出福原愛受到江宏傑一家集體欺凌，於男方家暴、女方出軌傳聞打擊下，最終離婚收場。福原愛婚變亦令她成為「不倫藝人」，於日本形象盡毀。

大坂直美抑鬱退賽喚起體壇關注

另一位日本女子運動員，年僅23歲、擁4座大滿貫錦標的日本網球名將大坂直美，今年夏天宣布在法網缺席賽後記者會，曾一度引來評論，她首輪比賽勝出後因拒絕接受媒體訪問而被賽會罰款，最終她發聲明宣布退賽，並自爆患上抑鬱症，消息即震撼體壇。

大坂直美的心理健康問題，即惹來各界對運動員心理的關注，成為議論話題，並於7月登上《時代》雜誌封面。大坂直美雖然退出了法網及其他網球大賽，但她堅持在日本家鄉出戰東京奧運，可惜最終首圈出局。

18歲華度加奴贏美網變天之驕女

英國網壇美少女華度加奴今年憑外卡首戰溫布頓強闖16強，9月在美網一鳴驚人，當時世界排名150位的她由外圍賽過關斬將殺入決賽，最終以18歲之齡稱霸女單，為英國自1977年Virginia Wade贏得溫布頓以來，首位贏得大滿貫的英國女將，同時也成為網球史上首位捧走大滿貫的外圍賽球手，也是自舒拉寶娃於2004年溫網後，最年輕的大滿貫冠軍。樣子甜美的華度加奴成名後即人氣急升，速成廣告商竉兒，而年底更榮膺BBC年度體育人物，是自2006年後首位獲得這項最高榮譽的女將。

祖高域痛失金滿貫

男子網壇方面，今年成績最巴閉的，肯定是世界「一哥」祖高域，他連奪三大滿貫澳網、法網及溫網冠軍，生涯累計「20貫」，追平「2R」費達拿及拿度的紀錄，惟痛失美網留憾屈居亞席，以及在東京奧運未能奪金，錯失了實現「金滿貫」的機會。