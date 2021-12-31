【2021回顧】中國女排失威　郎平淚別

中國女排挾衞冕身份出戰東京奧運，主教練郎平賽前一度暗示今屆奧運是其告別戰，但想不到中國女排竟然於小組倒灶出局，以該隊奧運最差成績送別一代名帥。

在東奧賽場，中國女排首3仗不敵土耳其、美國及俄羅斯奧委會，第4輪開始前已肯定無緣出線，之後擊敗意大利及阿根廷，以2勝3負出局，中國女排與郎平淚別賽場，舉國震驚，賽後郎平亦黯然退下。

首位奪冠90後趙心童震驚桌球界

24歲的中國桌球新星趙心童，12月初在全英賽震驚球壇，展示其天才潛力，過關斬將，淘汰多位名將包括「巫師」希堅斯及鶴健士等，並於決賽以10比5力挫比利時的比素，首次躋身排名賽決賽即封王，成為史上首位奪冠的90後，繼卓林普於2011年之後最年輕的全英冠軍，並繼丁俊暉及顏丙濤後，成為第三位捧走這項桌球壇傳統大賽錦標的中國人。趙心童在桌球壇獲高度評價，更被傳奇球星奧蘇里雲譽為「桌球壇費達拿」。

至於「小丑」沙比於今年5月的世界桌球賽成功以18比15力壓梅菲，5次入決賽4度封王，並取代了卓林普重登世界「一哥」之位！

NBA字母哥領公鹿登頂

由於受疫情影響，2020-2021的NBA賽季縮短為72場常規賽，公鹿以46勝26負佳績成為東岸「三哥」，季後賽先後淘汰熱火、籃網及鷹隊，並於總決賽火併太陽。儘管公鹿曾落後場數0比2，但憑着「字母哥」安迪杜甘普的爆Seed表現，加上二當家米度列頓及賀列地孭飛，終反勝場數4比2，奪得NBA總冠軍。

「字母哥」於第6回合賽事，個人轟下「雙雙」50分及14籃板，帶領公鹿主場以105比98擊敗太陽奠勝。他在總決賽系列賽場均獲35.2分、13.2籃板，大熱膺得FMVP。這亦是公鹿自1971年後，相隔50年奪得球隊史上第2座NBA總冠軍。

由頭鬥到尾韋斯塔本飆贏黑帝

今季F1世界一級方程式鬥得激烈，紅牛「車神」麥斯韋斯塔本最終粉碎「黑帝」咸美頓爭取破歷史的8冠好夢！24歲的韋斯塔本與平治車王咸美頓今屆可說鬥到最後，二人在煞科戰前的總積分相同，令阿布扎比站的煞科戰成為他們的生死決，全球矚目。

煞科戰充滿戲劇性並引來話題，韋斯塔本最終利用最後5圈安全車出動期間換軚取得優勢，並在最後一圈超越一直保持領先的咸美頓，成功在阿布扎比衞冕兼贏得個人今屆第10個分站冠軍，捧走生涯首個世界總冠軍，寫下歷史新一頁。

MotoGP車神羅斯完美退役

被譽為MotoGP最偉大車手的羅斯，今年11月在華倫西亞賽道上演的煞科戰騎着他標誌性的46號戰車，順利以第10名衝過終點，75,000名現場觀眾見證着這位41歲的9屆世界總冠軍完美謝幕，為25年的賽車生涯劃上句號。

綽號「博士」的羅斯是唯一一位在125cc、250cc、500cc及MotoGP四個級別都贏過冠軍的車手，由2002年葡萄牙到2004年南非大獎賽，他連續23次登上頒獎台，而羅斯征戰了25個職業賽季，贏得89個分站冠軍及9奪世界總冠軍。