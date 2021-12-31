2021西甲最終回　武球王陪你倒數

2021年西甲收爐戰，「蝙蝠兵團」華倫西亞主場硬撼愛斯賓奴。華倫近3仗聯賽贏晒，「新C朗」干卡路古亞迪斯更重拾射門鞋，相反愛斯賓奴多人確診令實力受削，加上客場例牌腳軟，主勝不容錯過。(Now 632周五晚11時15分直播)

近年動蕩不斷嘅華倫西亞，雖然今季只位處中游，但表現相對穩定，各項賽事已保持9仗不敗，近5仗法定時間錄得4勝1和，當中聯賽更連贏3場，包括上仗打吡戰激情地以4比3反勝死敵利雲特，令士氣大振。

與以往過於倚賴麥斯高美斯數胡唔同，今季有干卡路古亞迪斯擺脫傷患困擾，單計聯賽佢已入6粒及貢獻4次助攻，呢位「新C朗」重拾佳態，配合中場核心兼陣中首席射手卡路士蘇拿，攻力有保證，難怪「蝙蝠兵團」攻入30球嘅成績僅次於皇馬同貝迪斯，成為西甲火力第3強球隊。

疫情打擊愛奴殘陣應戰

另一邊廂，愛斯賓奴賽前宣布有5名球員及兩名職員確診新冠肺炎，雖然冇講明邊位球員「中招」，但影響唔細，預計連久疏戰陣、500幾日未喺西甲入波嘅「武球王」武磊都有機會上陣，不宜高估。「愛奴」上次作客擊敗華倫要數到2007-2008年度球季，當時贏2比1，其後13次造訪「蝙蝠穴」錄得2和11敗堅肉酸，加上今季9仗聯賽作客，只得3和6負未贏過，相信華倫有力贏波收爐。

直播表

周五11:15pm 西甲 華倫西亞Vs愛斯賓奴

Now 632