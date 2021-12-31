C朗近10年最艱難時期 仍創造多項紀錄

2021年對於葡萄牙球王C朗而言，可以話係近10年最艱難時期，上季效力祖雲達斯僅獲意甲第4位，今夏帶領葡萄牙出戰歐國盃，16強出局衞冕失敗，即使戲劇性回巢曼聯，但無復當年之勇，因多次粗野踢人，表現受批評，金球獎評選更加只排第6位。不過36歲嘅C朗過去一年，仍然創造唔少神級紀錄，帶大家回顧佢嘅威水史。

C朗2021年踢65場比賽，射入47球，包括球會賽事上陣51場入34球，國家隊踢14場入13球。

C朗已為葡萄牙累積入115球，超越伊朗名將戴伊(109球)，成為國家隊史上入波最多嘅球員，佢喺今屆歐國盃有5球進帳，首次獲得國際大賽金靴獎，同埋成為史上首位喺正式賽事入波達「800+」嘅球員。

另外，C朗亦成為史上第1位連續15季球會及國家隊合共入波達「30+」球員，佢上季以29球成為意甲神射手，成為史上第1位攞過晒英超、西甲、意甲神射手嘅球員。

與此同時，C朗喺歐聯累積入141球，攻破38支唔同球隊大門，兩個數字都係歐聯史上之冠。

C朗上場對般尼，首次喺對方身上入波，佢今季英超為曼聯入8球及3次助攻，球員生涯累積入92個英超入波，超越前主帥蘇斯克查球員時期喺曼聯嘅入波數字，C朗以行動證明自己寶刀未老，2022年勢必再有佳作。