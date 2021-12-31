中甲　附加賽將撼青島　梁諾恆：一定希望贏

中甲上周雖然已經戰罷，但港將梁諾恆效力的浙江隊錯過直接升班資格後，還要面對升班附加賽的挑戰。周五（31日）中超護級組尾二輪賽事，以0比1不敵天津津門虎的青島隊，鐵定積分榜墊底，亦意味浙江隊將於附加賽硬撼這支中超包尾大幡。

浙江隊於中甲最後一輪雖然成功擊敗對手武漢三鎮，惟最終被鎖定聯賽第二的競爭對手梅州客家壓過，只能屈居第三，要透過附加賽爭奪重返中超的機會。該場賽後，得知與直接升班席位擦身而過的浙江隊球員，都顯得非常失望，當時在場的「細佬」梁諾恆亦不列外：「距離直接衝超咁近，（最後錯失席位）確實會有點失落。」「細佬」接受本報記者訪問時講到。惟他亦透露球隊原本已有計劃要應付附加賽，大家好快調整心情，備戰餘下兩回合的於蘇州進行賽事。

青島隊於中超護級組尾二輪賽事，在比賽臨完場前補時階段遭天津津門虎絕殺，提前鎖定榜尾位置，將會與浙江隊在升降班附加賽一決高下。「細佬」則表示球隊一直有留意這支附加賽對手的表現，並強調自己與隊友的爭勝心無庸置疑：「我上年12月嚟到，超過1年嘅時間同努力，都係為咗衝超呢個目標，希望最後兩場可以完成達成，好好地返香港，渡過開心嘅假期。」即將踏入2022年，「細佬」亦講出自己的新年願望：「希望無傷無病，為球隊作出最大嘅貢獻，同球隊一齊走上更大嘅舞台。」