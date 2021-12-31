菁英盃　香港U23挑戰東方龍獅

「菁英盃」為2022年本地頂級足球賽事打響頭炮！元旦日上演兩場賽事，先有香港U23假大埔運動場，挑戰力爭延續連勝走勢的榜首球隊東方龍獅；尾場旺角大球場會上演理文與港會對決，各隊為力爭新一年首捷，必定使出渾身解數。

香港U23上仗對傑志成功破蛋，取得近4仗首個入球，但主教練張健峰坦言未能做到賽前部署，對球隊表現並不滿意。相隔約3星期才再次比賽，「張峰」認為相對比賽狀態，球員更重要是保持自律性：「球隊最近都安排咗兩課操練，包括健身；但始終經歷聖誕節同除夕假期，就算放鬆完，都要準備番嚟緊比賽。」

今季先後兩次對陣東方皆大敗而回，但「張峰」表示球隊每次表現愈見進步，目標今仗能與對手拉近差距。陣容方面，林樂賢及超齡球員黃威，因借用條款所限將會缺陣；而累積5面黃牌的張俊軒，連同上仗早早因傷退下火線的畢頓，只能作壁上觀。

東方龍獅剛於「足總盃」4強險勝理文，主教練盧比度（Chino）表示對提升士氣有很大幫助，盼望這場勝利能為東方於新一年注入強心針；今仗「菁英盃」賽事，Chino指會讓部分年輕球員擔正，但提醒他們不要鬆懈，以維持球隊競爭力。

對手香港U23雖然久疏戰陣，但Chino卻預期賽事不會易踢：「我見到佢哋間中有踢友賽，同埋好積極訓練；另外喺『張峰』帶領下，球員一直有進步，球隊絕對唔可以掉以輕心。」另外基頓、巴杜姆及費蘭度上仗已重新列入比賽名單，惟馮慶燁卻成為最新「十字兵」。