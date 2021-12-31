菁英盃　理文砌港會唔會手軟

「菁英盃」為2022年本地頂級足球賽事打響頭炮！元旦日上演兩場賽事，先有香港U23假大埔運動場，挑戰力爭延續連勝走勢的榜首球隊東方龍獅；尾場旺角大球場會上演理文與港會對決，各隊為力爭新一年首捷，必定使出渾身解數。

理文上場於「足總盃」4強以一球僅負東方龍獅遭淘汰，連勝走勢亦吿斷纜，主教練陳曉明承認球隊士氣和信心，多少有因此受影響，但同時認為上場失利，令球隊見到需要改善的地方。主力鋒將基華尼頓近期因傷缺陣，明顯對理文進攻造成影響，「曉明Sir」亦坦言現時鋒線較為疲弱。

今季各項賽事兩次面對港會，理文都成功擊敗對手，包括上月聯賽大部分時間圍攻對手的情況下以3比0取勝，但「曉明Sir」賽後亦指出對手的硬朗踢法，絕對不易應付。今場「菁英盃」再鬥港會，「曉明Sir」不忘提醒一班年輕球員，在面對激烈對抗時要懂得「食腦」：「對於本地球員，好似Marcus（張憙延）同Anson（黃皓雋），佢哋要踢得醒目啲，先可以克服身型上嘅挑戰。」

有超過3周時間休戰期的港會，早前邀得甲組球隊高力北區「拍跳」，最終港會收起多位主力的情況下，以5球大勝對手，主教練東尼咸美頓（Tony）認為熱身賽有助保持球隊作戰狀態：「抖咗咁長時間，係有需要安排友賽，同甲組球隊比賽嘅激烈程度當然冇得同港超比較，但我哋對戰果感到滿意，一班球員亦可以攞番比賽感覺。」

港會上仗聯賽不敵理文後，今場「背靠背」再與強敵相遇，Tony直言有需要好好檢討球隊表現，尤其要改善鋒線乏力的「老問題」：「球隊好清楚今季比賽中，唔會攞到太多入波機會，所以當機會出現時，我哋更加要好好把握。」中場莊馬仕於該仗一度與入球非常接近，Tony透露此子仍未完全傷愈，為了保留實力應付聯賽賽事，今場未必會派這位主力上陣。