巴塞出手　莫拉達有望做「三姓家奴」

西班牙《阿斯報》爆料，指巴塞隆拿教練沙維非常欣賞艾華路莫拉達，私下打電話畀呢位祖雲達斯前鋒，了解佢嘅情況。據悉巴塞已經派人接觸莫拉達嘅經理人，希望促成呢位29歲西班牙國腳喺冬季加盟巴塞隆拿。

沙維認為球隊需要1位中鋒，艾華路莫拉達屬於最佳人選，因為睇中佢技術全面及經驗豐富，希望將佢收歸旗下。

艾華路莫拉達2020年9月被馬體會外借去祖雲達斯1季，其後延長借用期多1季，將於今季結束後屆滿，如無意外下季將重返馬體會。

不過，馬體會教練施蒙尼唔多喜歡用艾華路莫拉達，佢返回馬體會，應該冇運行，所以呢位前鋒對於巴塞嘅邀請感到興趣，甚至願意減人工，以配合巴塞薪酬上限要求。

艾華路莫拉達曾經喺馬體會及皇馬青年軍受訓，效力皇馬期間打出名堂，但近年事業走下坡，效力車路士及馬體會期間更陷入低谷，今季為祖雲達斯上陣23次入7球，表現亦麻麻。

有傳馬體會願意提早向祖記收回艾華路莫拉達，再將佢轉借畀巴塞隆拿，直至今季結束，但必須加入買斷條款，巴塞需要喺借用期屆滿後，用3,500萬歐元收購莫拉達。

如果艾華路莫拉達加盟巴塞隆拿，就會成為罕有效力過晒西甲「三巨頭」嘅球員。