利物浦3主力確診　超殘陣鬥車路士

利物浦周一(3日)凌晨英超作客車路士前，領隊高普證實再有3名球員確診，雖然球會冇公布確診球員身份，不過門將艾利臣比加同前鋒羅拔圖法明奴突然缺席賽前操練，盛傳就係其中2名確診者。高普表明利物浦未有計劃申請延期，但係球隊同時受到傷兵困擾，未來幾仗或會以超殘陣出賽。

高普喺賽前記者會宣布：「我哋有3宗新嘅球員確診，亦有幾個職員中招，情況唔太理想，程序未完成之前我唔會公開確診球員身份。利物浦依家唔係15至20人嘅疫情大爆發，呢一刻冇申請延期嘅計劃，但每日檢測就好似大抽獎一樣，幾個鐘頭之後個情況可能已經唔同晒。」

利物浦上月有華基爾雲迪積克、法賓奴同居迪斯鍾斯確診，球隊周五(31日)練習就有艾利臣比加同羅拔圖法明奴缺席，盛傳佢哋係確診嘅其中2人，更大問題係利物浦目前傷兵滿營，奧歷治、南野拓實同堤亞高艾簡達拿都受傷缺陣，安德魯羅拔臣亦要停賽，對車路士嘅爭標大戰可能得番半隊候命。

踢完對車路士呢場大戰後，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同拿比基達亦會離隊出戰非國盃，下周聯賽盃對阿仙奴同之後嘅賽事兵源會更加緊張，高普表示：「我唔知道嚟緊有咩球員可以用，足球問題就用足球方式解決，希望可以搵到方法過呢次難關。」