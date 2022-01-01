盧卡古衰多口受罰　國米球迷絕情回應

車路士前鋒盧卡古早前接受意大利《天空體育》訪問，高調咁表明心繫前球會國際米蘭，而且對車路士領隊杜曹嘅踢法好不滿，話依家踢得唔開心。杜曹周五(31日)記者會指盧卡古嘅言論唔恰當，暗示會作出內部處分，而國米球迷對盧卡古回巢嘅心意亦唔接受，拉出橫額叫佢死咗條心。

盧卡古為意大利《天空體育》做嘅訪問第2部份播出，呢位比利時前鋒繼續表明想返國米嘅心意，佢喺最新出街嘅訪問入面話：「我個心一直都係米蘭、米蘭、米蘭，我好掛住拿達路馬天尼斯，由遇上佢嗰刻開始我可以為佢而死，拿達路馬天尼斯加盟車路士？唔需要！佢可以留喺國際米蘭，我會返嚟......」

不過，國米球迷對於盧卡古離隊仍然放唔低，周五聖西路球場外就掛出巨型橫額，絕情回應盧卡古想回巢嘅心意：「我哋唔在乎喺雨中離開嘅人，只在乎喺雷暴中留低嘅人，盧卡古Bye Bye！」杜曹對於盧卡古嘅訪問亦表示不滿：「我唔鍾意(呢個訪問)，因為會為球隊帶來不必要嘅噪音，有咩事可以閂埋門講，我哋會有內部紀律行動，所以唔會再公開評論呢件事。」