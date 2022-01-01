哈利卡尼重拾射門鞋　熱刺「屈機」

英超前4爭逐激烈，其中熱刺自聘請干地執教後，成績穩步上揚，近6場聯賽錄得4勝2和佳績，目標直指下屆歐聯入場券，呢支倫敦球隊今晚聯賽作客屈福特，大有機會乘勇再下一城；屈福特近期愈踢愈頹，難阻熱刺開出客勝。（Now 621周六晚11時直播）

熱刺今個月初爆發疫情，球員休戰一輪後表現醒神，先同利物浦踢成2比2，近期再於英聯盃以2比1氣走同市勁敵韋斯咸，以及英超3比0大炒水晶宮，上場對修咸頓原本都有機會贏波，可惜3度食詐胡下同對手踢成1比1。最重要係王牌前鋒「哈神」哈利卡尼近4仗入3球，已經重拾射門鞋，加上領隊干地嘅3中堅踢法令後防更加穩陣，連帶球隊成績亦節節上升。

屈福特多名主力養傷

屈福特由雲尼亞里執教後表現未有起色，加上伊斯美拿沙亞及賓科士打等多位主力長期養傷，令戰鬥力大打折扣，近5場聯賽全敗，對上6仗聯賽主場亦只有1勝5負，包括不敵利物浦、車路士及曼城幾支勁旅，上場面對近況麻麻嘅韋斯咸，都要慘負1比4，今晚對住狀態回勇嘅熱刺，恐怕凶多吉少。

直播表

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 威靈頓鳳凰

無綫85台

周六8:30pm 英超 阿仙奴 Vs 曼城

Now 621、611

周六8:30pm 東南錦 泰國 Vs 印尼

有線662、602台

周六11:00pm 英超 屈福特 Vs 熱刺

Now 621

周六11:00pm 英冠 黑池 Vs 侯城

香港國際財經台、有線661、601台

周日1:30am 英超 水晶宮 Vs 韋斯咸

Now 621