阿迪達確診缺陣　阿仙奴點頂曼城呀？

2022年英超第一擊即爆發矚目大戰，聯賽1哥曼城作客近況勇銳嘅阿仙奴，兩隊近期狀態極佳，不過今場高手過招，「師傅」哥迪奧拿率領嘅曼城，無論陣容、實力同踢法都技勝一籌，「徒弟」阿迪達領軍嘅阿仙奴仍處於重建階段，難同如日方中嘅「藍月亮」匹敵，今場讓球盤曼城讓一球，照捧上盤。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

曼城今季表現繼續超班，聯賽10連勝後已經拋離車路士8分，球員狀態勇達巔峰，近期更愈踢愈起勁，對上4仗狂入18球，奇雲迪布尼、史達寧、馬列斯及菲爾科頓等攻擊球員輪流入波，就連史東斯及拿樸迪等後防亦頻頻有斬獲，入球點之多令對手難以防範，亦係曼城火力冠絕英超最大原因。

曼城領隊哥迪奧拿嘅控球同逼搶打法運作得爐火純青，做過佢助教嘅阿迪達將呢套戰術引入阿仙奴，近期開始重拾勁旅風采，不過「兵工廠」今季面對曼城、車路士同利物浦等強隊，全敗兼未入一球，證明未去到頂尖水平。翻查曼城過去9次聯賽同阿仙奴交手，「藍月亮」錄得全勝佳績，「格食格」相當明顯。

阿迪達確診缺陣有影響

阿仙奴近期聯賽4連勝，其實仲有唔少隱憂，尤其3位右閘富安健洋、薛迪索拉斯及美蘭尼爾斯同時確診，或成防線一大缺口，主帥阿迪達亦因為第二度確診，今仗未能領軍，「兵工廠」一班年輕球員冇咗佢即場教路，就算主場出擊亦難以樂觀。