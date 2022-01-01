【羅比堅尼】狼隊作客搶分　反咬紅魔

曼聯上輪聯賽順利擊敗般尼重返勝軌，看守領隊蘭歷克誓必希望球隊保持強勢，衝擊最重要的聯賽前4位置。

蘭歷克為了要帶領紅魔鬼取得來季歐聯參賽資格，將要面對巨大的壓力，所以今仗於主場迎戰榜下游球隊，絕對是一場不容有失的比賽。由於曼聯有多場賽事需要延期，我認為蘭歷克依然未完全掌握球隊的運作，以及作出最佳的部署，但最明顯的改善，是曼聯已經增加在前場壓迫對手的次數。我一直都感奇怪，為何前領隊蘇斯克查不願意在前場壓迫對手呢？事關現代足球的踢法，正正要求各支球隊在前場壓迫對手。

除了基斯坦奴朗拿度外，曼聯陣中沒有太多其他的得分點，所以我認為新領隊會希望拉舒福特及格連活特，可以交出更佳表現。他們絕對有能力取得入球，但表現欠缺穩定性。

狼隊在領隊般奴拿治的帶領下表現得相當正面，相信球迷們也替狼隊現時處於聯賽榜前半位置，感到十分高興。雖然狼隊最近甚少取得入球，但近期對手實力非常強勁，所以我並不感到意外。球隊首席前鋒魯爾占美尼斯今仗停賽期滿復出，將大大增強球隊攻力。

狼隊上輪聯賽跟車路士打成平手，就算面對利物浦及曼城也只是以1球飲恨，所以我認為他們今仗縱使作客奧脫福球場，也會交出紀律性十足的表現，並穩守對手，預計狼隊即使作客紅魔，亦可取得分數而回。