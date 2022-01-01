菁英盃　孫銘謙起孖　東方龍獅3球勝香港U23

2022年首場港超賽事，元旦日（1日）於大埔運動場上演，香港U23於「菁英盃」與東方龍獅交手。最終，東方憑孫銘謙上下半場各省一粒，以及杜華利建功，3比0輕取U23，新一年打響頭炮。

香港U23上次比賽已是上月中不敵傑志1比4，久疏戰陣加上受制於張俊軒停賽、林樂賢和黃威受外借條款約束，今場後備僅排出6人。而因U23醉酒事件，被禁入選港隊資格一年的謝家榮則把守最後一關；東方龍獅續以年輕門將鍾凱文任正選，朱偉鈞、杜華利等重獲正選。

東方一開波便向對手施壓，3分鐘林柱機開角球，朱偉鈞窄角度起腳，陳潤潼白界線前「護空門」，香港U23不至於早段失守。11分鐘基頓接應杜華利角球開出，力壓黃浩然施頂斜出。2分鐘後朱偉鈞門前施射又告「炒飛機」。不過於16分鐘，孫銘謙接應胡晉銘二傳熨遠柱入網，替東方打開缺口。

U23落後之後嘗試組織攻勢，23分鐘周家樂罰球直射繞過人牆，被鍾凱文輕鬆沒收。36分鐘，黎培基開角球，黃智康衝頂被鍾凱文擋出。半場前基頓頭槌攻門，被陳靜謙門前解圍，東方以1球領先優勢返回更衣室。

換邊後，東方積極尋找機會嘗試擴大比數，51分鐘王力威邊路切入遠射，敵不過謝家榮的「十指關」。但5分鐘後，杜華利接應直線推進入禁區，便成功射成2比0。

東方領先下攻勢未有放緩，更換入費蘭度、艾華頓等進攻球員，67分鐘後者截到謝家榮傳球失誤，再橫傳予費蘭度，但其勁射地波僅掠門而過。3分鐘後，香港U23把握僅有攻勢叩門，林智豐接應黃浩然長傳，一控一射攻門高出。

比賽末段，基頓接應角球開出頭槌二傳，孫銘謙門前頂成3比0，兼攻入其今季第8球。結果東方龍獅憑這個比數，取得2022年首場勝仗，「菁英盃」續以21分高居榜首。

香港U23上兩次於東方交手分別大敗0比7和0比4，今仗則3球不敵對手。主教練張健峰表示，球員的前場逼搶比以前更整體和更有決心，製造到壓力令對手犯錯，整體而言有很大進步。雖然今場球隊陣容受傷停問題影響，但部分平時較少踢的球員，包括林智豐、吳子聰等，都做到他的要求，他對此感到高興。

因「U23醉酒事件」，被足總判罰一年不得入選代表隊的朱偉鈞，今場擔任東方正選前鋒。東方主教練盧比度（Chino）指，他和另一受罰球員伍家揚均接受裁決：「佢哋接受HKFA嘅判決，亦有受球會嘅判罰。我希望事件唔好再發生，因為球員係代表一個地區，要有正面形象。」朱偉鈞今場獲數次難得機會均未能製造入球，Chino解釋他近來在訓練十分投入，今場無斬獲或影響其信心，他希望朱能從中找到平衡，不要受事件太過影響心情，而他是一位年輕球員，球會應該幫助他成長。