菁英盃　受罰後續披甲　謝家榮向球迷道歉

因「U23醉酒事件」被足總判罰禁召入港隊一年，以及罰款的謝家榮，周六（1日）替港超球隊香港U23正選披甲。他賽後就犯過的錯向球迷道歉，但坦言罰則令自己影響甚大和失望。

10月期間兼任港隊U23隊長的謝家榮，以及標準流浪球員林衍廷，今周因「U23醉酒事件」被足總判罰禁止入選任何級別代表隊一年和罰款6,000元。他在周六（1日）不敵東方龍獅0比3的「菁英盃」賽後受訪指，自己近來受輿論和判罰影響，經歷了一個難過的星期，但他表示「件事都發生咗」，自己不想再想太多，想將專注力放在球場上。

上月不敵傑志1比4賽後受訪，「家榮」曾否認自己早前失去正選是與在日本的事情有關。他在周六（1日）解釋，當時因足總未有判決因此不便回應，如今已經發落「大家已一清二楚」。

他續道「想向球迷、隊友同支持我嘅人講聲Sorry」，但希望認錯後，「球迷會繼續支持我，自己想『Move on』，唔希望一件事就一沉百踩」。被問到他認為罰則是否於犯過的錯匹配時，他指作為球員，當然希望從輕發落，皆因今年杭州亞運，禁止入選對其影響深遠：「停一年踢唔到會好失望，當然外國球圈有人犯類似嘅紀律問題，有啲判得重；有啲唔會罰，依家足總有呢個判罰，自己唯有接受囉。」

同是兩隊U23主教練嘅張健峰則直言，受罰球員有反省，「知道自己犯咗幾嚴重嘅錯，上咗人生幾好嘅一堂」。外界質疑，球會繼續讓謝家榮等犯錯球員踢正選，形同「無罰則」，「張峰」認為不能一概而論：「內部罰則係有，但唔方便公開，而我相信會有一定程度影響到佢哋。」他解釋，自從事件發生後，球員在每課操練的態度都更加認真，即使犯過的事有多負面，對整隊球隊都有正面作用。