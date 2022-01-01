菁英盃　理文後段踢少個照炒港會

元旦日（1日）「菁英盃」尾場賽事於旺角大球場爆發，理文今季第三次鬥港會。結果理文大開殺戒，憑金承龍、中村祐人、亞哥斯達、黃皓雋和余煒廉5位不同球員取得入球，以5比0大炒港會，重回勝軌。

力爭重返勝軌的理文，今場派出翁煦濤、黃皓雋和張憙延三位U22應戰，金承龍、余沛康重返正選大軍，迪高、中村祐人和隊長亞哥斯達坐鎮中場，把守最後大關的重任交給陳嘉豪；港會方面，屠俊翹相隔超過2個月後再擔任正選門將，與湯姆哈靈頓、奧利羅仕和菲杜化等組成後防線，3位出場U22球員包括嚴天健、余毅行和冼柏德。

理文今場出師不利，8分鐘就有後防主力荷西安祖因傷被調離場，由余煒廉入替，不過球隊好快重新振作，開始掌握戰局。15分鐘，港會門將屠俊翹撲出理文攻門不遠，金承龍門前補射得手，為理文先拔頭籌，兼掀開入球騷序幕。

32分鐘，港會後場解圍猶豫不決，被理文搶回球權，結果由中村祐人禁區內接應橫傳撞射破網，理文贏到2比0。4分鐘後，理文角球攻勢，徐宏傑無人看管下頭槌攻門，被屠俊翹撲出，埋伏門前的亞哥斯達頭槌補中。其後，理文由後場發起精彩配合，交給禁區頂的黃皓雋 可惜此子擺脫港會守將後抽高，理文半場帶着3球優勢回更衣室。

換邊後理文率先換人，換入許可臻和李康廉，而戰況繼續一面倒，48分鐘，理文黃皓雋接應右路傳中撞射得手，為理文將領先優勢擴大至4比0。大比數領先的理文仍未收手，56分鐘，後上助攻的余煒廉，接應傳中勁射破網，理文拉開至5比0。

大勢已去的港會，其後換入美菲何利及喜比特等人，期望可以加強中場控制，為球隊「止血」。65分鐘，美菲何利接應橫傳抽射中眉彈出，未能成功破蛋。完全控制戰局的理文，比賽後段有金承龍因傷退下火線，但由於換人名額已用盡，令「黃衫軍團」比賽最後10多分鐘要以10人應戰，但對場上形勢和最終戰果都影響不大。最終理文以5比0輕取港會。