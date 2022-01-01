菁英盃　闊別兩個月復出　屠俊翹：想踢多啲

「菁英盃」元旦日（1日）尾場賽事，港會於旺角大球場以0比5不敵理文。相隔超過2個月後，屠俊翹今場再為港會把守大關，最終未能幫助球隊逃過落敗厄運，賽後他亦講出對再次踏上賽場的感受。

「感覺有啲陌生，都係一個好嘅開始。」屠俊翹賽後如此形容道。今場對手理文實力強大，即使有多位外援前鋒因傷缺陣，亦足以令到港會防線風聲鶴唳，失球接連不斷，把守最後大關的屠俊翹與一眾後防戰友可謂吃盡了苦頭，「阿翹」賽後不得不承認兩隊狀態存在差距：「對手成日都保持到好嘅訓練，佢哋比賽頻率可以保持到高水平，反觀我哋未必會Keep到咁平穩，始終我哋訓練上無論次數日數都差啲，比下去係合理，但唔代表我哋落到場會放棄。」對於今場自己表現，「阿翹」承認不敢給自己打太高分數：「自己冇踢（一排），都唔係話好專注到呢一件事，我哋球會聖誕節放咗假，狀態上係難去Keep嘅，今日自己表現有啲值得讚，有啲值得踩。」

算上今場，「阿翹」今季獲得4次擔正機會，其中3次都是於「菁英盃」賽場出戰，聯賽出場機會確實不多，與陣中另外兩位門將費查和彼得史密夫競爭激烈，「阿翹」用「掙扎中」形容自己在球隊的位置：「我覺得球員生涯有得踢就要去踢，冇得話再等一場半場，所以尋找多啲機會嘅地方時候，就要再把握好啲，依家就掙扎中。」踏入新一年，「阿翹」期待可以向前望：「希望更多好嘅嘢，會發生係我身上。」