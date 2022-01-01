安保漢友捧元旦盃　鄭錦興盼新年開籃球學校

「籃青元旦盃籃球邀請賽」今日（1日）在元朗鳳琴街體育館上演。甲一勁旅康仁福建和安保漢友分途闖進決賽，前者在楊瑞鴻和鄭錦興傷出下，以70：78落敗。幸好阿興表示沒有大礙，更透露新年家庭和事業都有「大搞作」。

元旦盃因疫情停辦一年，隨著體壇復甦，籃球圈再在元旦聚首一堂。8支球隊由朝打到晚，福建和漢友脫穎而出。前者主力徐遠征和懷斯高掛免戰牌，楊瑞鴻和鄭錦興相繼扭傷腳踝。反觀全華班的漢友火力全開，殷兆俊轟入26分，加上霍曉賢單節3球三分，帶領球隊贏下新年首項錦標。

2021年對鄭錦興來說，是充滿變化的一年，與前主播可兒結婚，健身房也漸上軌道：「無論家庭和事業，都踏入新階段。我會好好計劃將來，繼續走出舒適圈。」他透露有意開辦籃球學校，組織活動和比賽，培養新星。至於會否增添新的家庭成員，他笑笑：「當然想有小朋友，盡力中！」

眨眼阿興甲一生涯來到第19個年頭，他感謝家人支持：「當初手肘做了兩次手術，以為是生涯尾聲，沒想到捱了這麼久。家人無限量支持最重要，他們總說：『喜歡就繼續做，繼續試。』」今季康仁福建被視為「Big Four」有力挑戰者，他指領隊蔡啟新凡事親力親為，凝聚球隊有功，自己則想幫助年輕一代成長，作為回饋。