菁英盃　乜咁啱呀！又係傑志對標準流浪

周日(2日)「菁英盃」進行兩場賽事，頭場下午3時元朗大球場舉行，傑志與標準流浪今季第4度交手，且看剛於「足總盃」出局的流浪，能否擊敗對手雪前恥；尾場下午5時30分鳴笛，晉峰和冠忠南區於旺角大球場會戰，雙方每次對壘均鬥得難分難解，今場勢再一次上演激烈鬥爭！

賽前16分排「菁英盃」積分榜第2的傑志，今季各項賽事「3殺」標準流浪，其中上周日（26日）於「足總盃」4強淘汰對手。暫代主教練金東進明言，球隊目前士氣正盛：「上場硬仗球員踢得好團結，佢哋依家齊心一致，心理質素堅定過任何時候，準備好迎接未來每一場賽事。」

他透露，球隊今場會作出一定程度的輪換，讓部分主力球員休息，但仍會派出現階段最強的陣容出擊；又強調，對手在剛吃下敗仗的情況下，復仇之心絕對不容忽視：「流浪鬥心一定好強，我哋更加要準備就緒，加上今場喺元朗大球場踢，一定唔容易對付，我哋要保持集中，發揮戰鬥精神。」

標準流浪上仗「足總盃」0比1僅負傑志，4強止步，但教練賴嘉輝稱，球隊軍心未受影響：「班球員相信自己能夠做到，嗰場波我哋放開包袱踢，畀到壓力傑志，踢咗場好波畀球迷睇。」是役基藍馬因向對手吐口水領紅被逐，除今仗停賽外，亦預料「有手尾跟」。賴表示，球隊會先審視球證報告，並指假如證實是己隊球員犯錯，流浪甘願接受處分，不會考慮上訴。

今場再戰「藍鳥」，「賴Sir」同樣指會讓較多年輕球員上陣，期望保持一定戰鬥力，並相信他們有能力貫徹球隊打法：「部署同之前差唔多，上場波畀到年輕球員睇點樣應付傑志，只要佢哋做番相同嘅嘢，絕對有能力同對手踢，希望拉近雙方嘅距離。」