菁英盃　晉峰鬥冠忠南區繼續咁激

周日(2日)「菁英盃」進行兩場賽事，頭場下午3時元朗大球場舉行，傑志與標準流浪今季第4度交手，且看剛於「足總盃」出局的流浪，能否擊敗對手雪前恥；尾場下午5時30分鳴笛，晉峰和冠忠南區於旺角大球場會戰，雙方每次對壘均鬥得難分難解，今場勢再一次上演激烈鬥爭！

晉峰上仗不敵東方龍獅，各項賽事近9場未嘗1勝。今仗雖為球隊「8日3戰」的第一擊，但總教練何信賢坦言不會留力，希望與冠忠南區鬥攻，務求盡快重上勝軌，以激勵士氣。陣容上，上仗半場傷出的中堅艾拔簡勞、連同陳敏鎧已無大礙，將可隨時候命。

對手屬於「菁英盃」前列分子，今季防守表現亦相當穩建，「何Sir」表示將盡力爭取入球：「盧斯安奴、杜度好硬淨同合拍，我哋華人中鋒好難拎到優勢，希望兩邊翼位可以做多啲突破。」

冠忠南區於2021年最後一戰於「菁英盃」勇挫傑志，今場勢力爭乘勝追擊。今季陣容深度一般的南區，常要「地莊」應戰，但主教練列文就透露暫時未有計劃增兵：「我對班球員非常滿意，佢哋為球隊取得佳績，呢點值得尊重，市場上亦未見到適合我哋嘅球員。」

今季兩次與晉峰交手南區皆報捷，包括10月底於聯賽以4球擊敗對手，列文希望球隊可以延續該仗的良好表現：「嗰場波南區取得大勝，踢出我哋理想嘅踢法，希望今場繼續主動出擊，2022年打響頭炮。」積施利累積5黃今場要坐波監，可幸杜度和唐道碧皆已傷愈，有望隨時候命。