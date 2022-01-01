卡叔提早告別？曼聯急斟「新阿古路」

曼聯上場英超主場擊敗般尼後，前鋒卡雲尼特意走到禁區內，向龍門後面嘅觀眾席球迷，不斷揮手及送出飛吻，被指係提早向紅魔鬼球迷道別，準備今個月離隊，盛傳會轉投巴塞隆拿。阿根廷《奧萊報》爆料，指曼聯已經聯絡阿甲勁旅河床，提出收購前鋒祖利安艾華利斯，填補卡雲尼嘅位置。

即將22歲嘅祖利安艾華利斯可以勝任前鋒及翼鋒，雖然佢身高只有1米70，但走位靈活，射門把握力強，喺2021年為河床上陣46次射入24球及15次助攻，並協助球隊奪得阿甲冠軍，自己亦成為神射手，表現光芒四射，被譽為「新阿古路」。

除咗曼聯之外，拜仁慕尼黑、馬體會都睇中祖利安艾華利斯，佢亦暗示可能去歐洲搵食：「坦白講，我唔知道會發生咩事，只想慶祝新年到來，1月份我哋拭目以待。」

據悉，祖利安艾華利斯同河床嘅合約有買斷條款，只要有球會出到1,700萬鎊，就可以簽入呢位阿根廷國腳，但去到1月最後10日，買斷費會增加至2,100萬鎊，如果曼聯想收購祖利安艾華利斯，就要盡快出手。