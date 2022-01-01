阿仙奴打少個頂唔住　曼城聯賽11連勝

周六晚（1日）英超2022年第一戰，阿仙奴雖然打出超水準，可惜球證判罰尺度不一，最終打少個之下喺主場被榜首曼城絕殺輸1:2，「藍月亮」聯賽豪取11連勝。

曼城強陣出擊，史達寧與馬列斯支援加比爾捷西斯，雖然阿仙奴主帥阿迪達因確診未能督師，幸好右閘富安健洋及時康復，趕及今仗披甲，令防線更加完整，並利用高強度逼搶，逼到「藍月亮」慌失失。初段先有馬田奧迪加特殺入禁區，畀曼城門將艾達臣摩拉斯掃跌，球證卻未有判罰12碼，去到31分鐘，經過一輪「one tunch」猜傳，左閘基蘭泰亞尼出擊傳入中路，布卡約沙卡順勢起左腳燙射破網，連續3仗聯賽有士哥，協助阿仙奴先開紀錄，其後輪到加比爾馬天尼利窄位快射，僅僅斜出，上半場拎住1粒返入更衣室。

易邊後曼城加強進攻，57分鐘貝拿度施華於禁區內畀格列沙加拉衫，球證經VAR提示再睇埋電視重播後，直指12碼，由馬列斯操刀得手扳平。冇耐曼城中堅魯賓戴亞斯冇留意艾達臣摩拉斯出迎，誤將個波頂向自己龍門，好彩隊友尼敦阿基成功護空門救出，之後阿仙奴中堅加比爾馬加希斯阻止加比爾捷西斯前進，搞到兩黃一紅被逐，由領先到瞬間被追和兼打少1個，阿仙奴認真黑仔。去到補時階段，曼城有中場洛迪卡斯簡迪絕殺成功，最終反勝2:1，聯賽連贏11場。