孫興民補時6分鐘世紀助攻　熱刺絕殺屈福特

周六(1日)深夜英超，熱刺作客護級球隊屈福特，雖然大部份時間圍攻對手，但卻老鼠拉龜，無從入手，踢到補時6分鐘，靠孫興民開出罰球，助攻中堅達雲臣齊士頂入全場唯一入球，險勝1比0。熱刺贏波之後，僅落後第4位阿仙奴2分，並且踢少2場，大有機會後來居上，殺入前4位奪取下屆歐聯入場券。

熱刺整體實力勝一籌，創造唔少攻勢，開波初段，哈利卡尼、利古朗先後勁射，都被屈福特門將丹尼爾巴治文撲出，哈利卡尼仲有1次把握對方防線犯錯起腳，但射斜出界。

換邊之後，哈利卡尼禁區頂抽射，以及孫興民近門凌空射門，都被丹尼爾巴治文神勇救出。熱刺連番錯失入波大好機會，仲幾乎被屈福特偷襲得手，祖舒亞京治遠射，僅被門將洛里斯飛身撲出。

睇見雙方即將握手言和時，熱刺喺禁區邊左路博到罰球，孫興民開出傳中，由達雲臣齊士近門頂入，險勝1比0，成為熱刺自2006/07年球季以來，最遲聯賽致勝入球。

熱刺近7場英超取得5勝2和，已經重上正軌，力逼前4位置，證明會方兩個月前換帥，聘請干地執教係明智決定。