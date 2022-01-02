慘中魔咒！雲爺爺炒完曼聯後遭遇6連敗

周六(1日)深夜英超屈福特主場0比1不敵熱刺，雙方都係季中換領隊，同樣請來捧過英超冠軍嘅意大利名帥領軍，但效果南轅北轍，70歲嘅雲尼亞里3個月前接掌屈福特後，曾經創造爆冷賽果，作客以4比1大勝曼聯，兼令當時紅魔主帥蘇斯克查被炒。

不過，屈福特亦中咗魔咒，自此之後英超6戰全敗，捲入降班旋渦，難怪唔少網民認為係雲尼亞里「玩爛件玩具」嘅報應。

雲尼亞里曾於2015/16年球季率領李斯特城奇迹奪得英超冠軍，但今次臨危受命擔任屈福特主帥，無法再發揮「球隊醫生」角色，領軍第1場就以0比5輸畀利物浦，至今帶隊踢11場英超僅獲得2勝9負，代表作係贏曼聯4比1。

不過，呢場勝仗令唔少「反曼人士」不滿，因為當時曼聯喺蘇斯克查帶領下，表現欠佳，其他對手都希望紅魔鬼「永續蘇B」，但屈福特竟然喺奧脫福球場狠狠羞辱曼聯，令會方下定決心換帥，請來蘭歷克執教，令曼聯翻生。

反曼網民都紛紛指責雲尼亞里「玩爛件玩具」，放生咗曼聯，咁啱屈福特贏完曼聯之後，就一沉不起，恐怕「雲爺爺」將會步蘇斯克查後塵等被炒。