剛獲女王元旦授勳　華度加奴退出澳網熱身賽

19歲英國網壇人氣新星華度加奴，在英女王元旦授勳名單中榜上有名，成為史上獲得勳銜的最年輕女性，然而面對新一年賽季，剛剛新冠肺炎痊癒的她，因狀態未足決定放棄今年首個比賽。

去年在美網由外圍賽打入決賽，到最後捧走了女單冠軍的華度加奴，可謂一戰成名，更被外界睇好為網壇新一代天后，日前英國公布的英女王元旦授勳名單，她獲得了MBE勳銜；她坦言以此為傲：「2021年對我來說實在充滿奇妙，是非常特別的一年。」

此外，去年於東京奧運及殘奧的多位獎牌運動員，也在授勳名單之列，當中包括單車名將的多金得主積遜堅尼及其太太、英國首位奧運3金女將羅拉卓治，以及在東奧場外場內都受關注的跳水王子戴利獲得OBE勳銜。

不過，剛於早前確診新冠肺炎的華度加奴，雖然身體已痊愈，但周日宣布退出澳網的熱身賽，「身體因確診肺炎剛剛痊愈，狀態未完全恢復，要出戰本周在墨爾本的賽事，實在太趕，與團隊商討後決定退賽。」而這位世界排名19的天才少女，稍後將出戰悉尼網賽，為1月17日開打的澳洲網球公開賽作最後準備。