韋斯咸射手古怪慶祝動作　原來咁解

周日(2日)凌晨英超「倫敦打吡」，韋斯咸作客以3比2擊敗水晶宮，取得2連勝，韋斯咸前鋒米查利安東尼奧射入打開紀錄嘅1球之後，做出「跳水」慶祝動作，令人百思不得其解，原來佢愛上玩電子遊戲《Mortal Kombat》，今次扮遊戲其中一個角色Raiden嘅招牌攻擊動作。

韋斯咸今仗反客為主，由米查利安東尼奧入波，加上蘭仙尼梅開二度，上半場已經領先3比0。不過，踢到最後7分鐘，賽事出現高潮，水晶宮靠奧辛尼艾度亞迪、米高奧利斯各入1球，追至2比3，令韋斯咸一時方寸大亂，好彩最後仍然可以保住勝果，追至僅落後第4位阿仙奴1分。

賽後米查利安東尼奧成為主角，被傳媒問到點解要做出「跳水」慶祝動作，佢話：「我玩緊《Mortal Kombat》，鍾意用Raiden呢個角色，我講過入波之後，會扮佢飛身攻擊對手嘅動作。」

米查利安東尼奧近3次上陣射入2球，今季英超已經有8球進帳，成為韋斯咸爭入前4位嘅重要武器。