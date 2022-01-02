西甲三雄齊出擊　早場有皇馬睇

周日(2日)晚西甲好戲連場，皇馬、馬體會、巴塞隆拿分途出擊，頭場上演基達菲主場迎戰「1哥」皇家馬德里。皇馬贏到開巷，箭頭賓施馬更士哥停不了，加上近年碰頭食住馬略卡，挾聯賽客場5連勝之勢可再下一城，客勝穩開。(Now 632及611周日晚9時直播)

皇馬日前宣布，再有4位球員確診，包括門將泰拔高圖爾斯、中場卡馬雲加、費達歷高華維迪及翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，幸好莫迪歷、阿拉巴、洛迪高高斯、馬些路、加里夫巴利等已經康復，有更多兵源可供主帥安察洛堤調動。

「銀河艦隊」王牌賓施馬上輪於3分鐘內梅開二度，協助皇馬贏畢爾包2比1，佢唔單止取得職業生涯第401球，兼且於今季各項賽事23場入20球及貢獻8次助攻，弗到冇朋友，今仗更有莫迪歷復出支援，更加如魚得水。

基達菲近況確係有起色，近5仗聯賽2勝3和，但對手只係卡迪斯、奧沙辛拿、艾拉維斯之流，好難同皇馬相提並論，仲有維度路、荷西馬施亞斯同查馬洛迪古斯因傷倦勤，實力進一步受削。

而且基達菲近15次對住「銀河艦隊」，錄得2和13負劣績，真係未踢已經腳仔軟。皇馬各項賽事近15仗取得13勝2和未輸過，單計聯賽客場更豪取5連勝，遇弱必乘勝追擊，客勝有計。

直播表

周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周日10:00pm 英超 賓福特 Vs 阿士東維拉

Now 622

周日10:00pm 英超 愛華頓 Vs 白禮頓

Now 623

周日10:00pm 英超 列斯聯 Vs 般尼

Now 624

周日11:00pm 法足盃 蒙彼利埃 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日11:15pm 西甲 艾爾切 Vs CF格蘭納達

Now 633

周日11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 華歷簡奴

Now 632

周一0:30am 英超 車路士 Vs 利物浦

Now 621、611

周一1:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 皇家蘇斯達

Now 633

周一1:30am 西甲 貝迪斯 Vs 切爾達

Now 632

周一1:30am 法國足總盃 奎維利魯昂 Vs 摩納哥

Now 638

周一4:00am 西甲 馬略卡 Vs 巴塞隆拿

Now 632