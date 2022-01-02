【人物誌】曼聯有位「施丹」改寫咗歷史

一直盛傳曼聯計劃邀請施丹執教，但原來紅魔鬼隊內已有1位「施丹」，佢就係18歲小將伊巴爾(Zidane Iqbal)。呢位新星嘅名字都係叫「施丹」，同樣踢中場，但佢嘅偶像，並非呢位法國球王，而係德國球星奧斯爾。

伊巴爾喺曼徹斯特出世，自細已經進入曼聯青年軍受訓，可以話係「根正苗紅」。不過，伊巴爾其實係流住亞洲人嘅血，因為爸爸係巴基斯坦人，媽媽係伊拉克人，曼聯今屆歐聯最後1場分組賽主場對年青人，伊巴爾喺89分鐘上陣，令佢成為紅魔鬼史上首位披甲嘅南亞裔球員，當時喺英國南亞裔人社區引起哄動，唔少人認為伊巴爾嘅勵志故事，有助提升當地南亞裔人嘅社會地位，減少被歧視。

伊巴爾屬於中場全能戰士，攻守兼備，加上名字叫施丹，自然畀人攞來同呢位法國名宿相提並論，但佢話自己嘅偶像係奧斯爾，因為大家都係回教徒，學踢波嘅成長過程之中，受到呢位有土耳其血統嘅前德國國腳影響。

事實上，伊巴爾從未入選過英格蘭各年齡級別青年軍，佢喺上年9月決定接受伊拉克U23徵召，上陣3次入1球，似乎已經決定要為亞洲人而戰。