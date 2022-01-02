菁英盃　4個12碼！？傑志3比2險勝標準流浪

周日（2日）「菁英盃」分途舉行兩場賽事，頭場傑志和標準流浪易地元朗大球場，上演今季第4度交鋒。兩軍今場均以副選球員出擊，但無損賽事緊湊程度，加上球證今場判罰共4個12碼，最終傑志憑丹恩奴域後備入替連建兩功，僅3比2險勝末段憑巴辛12碼追近的標準流浪。

賽前16分排次席的傑志，今季各項賽事曾3挫流浪，包括上周日（12月26日）於「足總盃」4強淘汰對手，惟今仗陣容與上場截然不同，曾以行、潘沛軒、查理史葛均正選披甲；而流浪受制於基藍馬停賽，改由金旻奎和劉學銘扼守中路，奧利斯亦正選把關。

傑志開賽初段略為「歎慢板」，讓流浪搶到不少優勢，13分鐘謝朗軒開出罰球，巴辛近門使出倒掛，但角度太正中，被今仗把關的王振鵬沒收。4分鐘後，祖連奴右路起腳再告掠門而過。

18分鐘「藍鳥」得到一個黃金機會，陳晉一壓過流浪U22黎皚韜傳中，但潘沛軒伏兵遠柱射高失機。不過及後此子落底博到鄭子森禁區內犯規，球證判罰12碼，加維蘭一蹴而就，傑志24分鐘打破僵局。

戰至37分鐘，巴辛殺入禁區施射省中人，王振鵬回身將球擋走。半場前，安永佳連射兩腳，可惜均未能射破奧利斯的「十指關」，「藍鳥」保持一球領先優勢返入更衣室。

換邊後4分鐘，流浪憑林遼太中路「放冷箭」率先叩門，皮球直飛網角之際，被王振鵬門前飛身托出底線。領先的傑志亦嘗試拉開差距，52分鐘加維蘭接應安永佳直線，一控一抽射高。

「藍鳥」58分鐘換入首席射手丹恩奴域，以及趙聡悟試圖強攻，但奏效之前先被祖連奴博到杜馬思禁區內「犯天條」，巴辛操刀射成1比1。但扳平僅僅3分鐘，趙聡悟被余在言侵犯博得12碼，由丹恩奴域射入今場第3次出現的12碼，傑志領先2比1。

「黑山伊巴」後備入替後盡顯級數，70分鐘再接應加維蘭助攻射破奧利斯大門，「藍鳥」2分鐘內連入兩球，將比數改寫成3比1。83分鐘後備上場的陳肇鈞接應基爾頓傳中施頂斜出，為今場比賽留下懸念。

以為今場大局已定，果然於末段祖連奴單刀被艾里奧拉跌，球證再次判12碼，但僅向艾里奧出示黃牌。巴辛主射「極刑」，即使王振鵬捉到路卻無法阻止皮球入網，流浪進一步追近至2比3。

縱使今場判罰4球12碼的球證一度影響戰局，但流浪未能改寫命運，以2比3落敗，季內第4次不敵傑志。