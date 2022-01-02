高普中招缺陣　利物浦鬥車仔打守「細」波

周一(3日)凌晨英超壓軸戲，兩支奪標熱門車路士及利物浦正面交鋒，喺史丹福橋球場上演最強「矛盾之戰」，聯賽只失14球嘅車仔面對已經射入50球嘅「紅軍」，由於兩隊近日飽受傷病潮困擾，紅軍主帥高普都確診新冠肺炎，未能親自領軍，相信唔會冒進，預料戰情膠着，既然近3次交手全開2球或以下，今場宜向2.5球入球細埋手。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

車路士同利物浦經過賽程頻密嘅聖誕新年快車，加上中間有一場英聯盃8強，嚟到快車尾站，球員體力絕對係極大考驗，雖然兩軍陣容豪華，但由於雙方都有球員受到疫情及傷患影響，所以只能「限米煮限飯」，能夠調配嘅球員唔算多，部分球員亦出現疲態。

本身已經有多名球員因確診或受傷缺陣嘅車仔，上周中主場遭白禮頓逼和1比1，列斯占士及安達斯基斯坦臣加入傷兵行列，相信領隊杜曹為免硬碰硬，會以守為主穩中求勝。

事實上「藍戰士」轉守為攻速度極快，所以失球少之餘，進攻雖然唔多，但每每一擊即中，改用技術全面嘅夏維斯客串中鋒，對利物浦中後場有一定牽制作用，變相減少「紅軍」嘅進攻威力。

爭標被動唔敢冒進

利物浦主帥高普不幸確診新冠肺炎，今場未能親自領軍，勢必影響臨場調動，所以應該會採取穩陣戰術，避免落後難以翻身，加上賽前亦有幾位主力確診缺陣，難免影響士氣。兩隊現時已經畀曼城拋開，爭標形勢被動下唔敢輕率冒進，加上近3次對戰全開2球或以下，今場棋逢敵手入波未必多，寧捧入球細。