菁英盃　肥彭又入波！冠忠南區挫晉峰

「菁英盃」周日（2日）尾場大戰，有晉峰於旺角大球場挑戰冠忠南區。結果南區憑下半場頂入致勝一球，以1比0擊敗晉峰，今季三次交手南區全勝。

力爭擺脫不勝頹勢的晉峰，今場派出播磨浩謙、廖億誠和費利浦薩組成進攻三叉戟，迪亞高與卡爾特納坐鎮中場，艾拔簡勞帶領葉卓文及楊憲樂等人鎮守後防，林駿杰負責把守最後大關；賽前排名第三的南區，則繼續有主力射手史提芬彭利拿擔正，夏志明和上場梅開二度的U22簡嘉亨負責兩翼側擊，伍瑋謙出任正選門將。

晉峰今場開局較為進取，靠快速突擊企圖向南區後防施壓。4分鐘，晉峰博得前場罰球機會，楊憲樂操刀射高。2分鐘後，費利浦薩右路突破推入大位，可惜左腳施射未能命中目標。10分鐘，晉峰解圍至禁區頂，陳凱柏凌空抽射，未能考驗林駿杰。晉峰隨即發起反擊，播磨浩謙傳中，迪亞高混亂中起腳射斜。

上半場機會不多的南區，36分鐘發起手榴彈攻勢，史提芬彭利拿傳後，可惜佐佐木周抽高。一度佔控球優勢的晉峰，42分鐘有費利浦薩沿右路殺入禁區推入大位起腳，但射門僅僅高出，雙方半場互無紀錄。

易變再戰，南區率先作出調動換入川瀨浩太，球隊亦很快找到破門良方。55分鐘，陳凱柏左路傳中，史提芬彭利拿無人看管下接應頂入，打破場上僵局。晉峰及後極力反撲，63分鐘，廖億誠的施射，一度令伍瑋謙甩手，可幸後者反應夠快將皮球拍出底線。1分鐘後，費利浦薩左路傳中，播磨浩謙頭槌攻門，被伍瑋謙救到。

為加強攻勢，晉峰亦作出調整，由何思哲及黃偉國入替，但效果一般。相反南區79分鐘亂戰中一度將皮球送入網窩，但被球證判罰越位在先，入球無效。最終雙方未能再改寫比數，冠忠南區以1比0擊敗晉峰，取得球隊2022年首勝。

晉峰上半場一度控制戰局，令南區處處受壓，總教練何信賢認為球隊一度有機會改變戰局：「上半場我哋踢得真係唔錯嘅，如果當時機會我哋把握到，今日結果肯定會唔同。」換邊後晉峰很快失守，「何Sir」承認球隊節奏因此被打亂。雖然最終難逃落敗命運，但「何Sir」仍對球隊的比賽狀態感到滿意：「停咗兩個禮拜，球員狀態冇乜點跌，亦好興喜佢哋夠膽去進攻，尤其上半場係好有決心。」播磨浩謙下半場因傷被調離場，「何Sir」直言是需要保護球員，以應付本月初的密集賽程。

南區助教比圖就認為球員決心是今場取勝關鍵：「有時球隊踢得唔算太好，有時贏得唔算漂亮，但最後贏到波係因為球員戰意搭夠。」杜度及唐道碧等受傷兵困擾的球員，今場都成功復出，獲得出場機會，比圖直言除了取得滿意戰果之外，今場亦喜見一班球員逐漸恢復比賽狀態：「遲啲仲有積施利停賽後返番嚟，會畀到教練團更多選擇。」

賽後獲頒「JSR U22 Player of the Match」獎項的伍瑋謙（Ivan），今場作出幾次關鍵撲救和解圍，幫助球隊於新年第一擊收穫勝仗之餘，亦成功力保不失，對此他表示：「自己成場波可能有一兩下比較失準，臨尾都彌補到，今場『Clean Sheet』（清白身）得來不易。」