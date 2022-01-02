受傷照收貨　狼隊將提早買斷黃喜燦

狼隊前鋒黃喜燦上月中英超對白禮頓，整傷肌肉後，估計要休息至2月，先至有機會復出，但領隊般盧拿治仍然向呢位即將26歲嘅南韓國腳投下信心一票，表明希望提早今個月向RB萊比錫買斷黃喜燦。

黃喜燦上年8月尾以借用身份，由RB萊比錫轉投狼隊，根據合約，狼隊有權喺今季結束後，以1,400萬買斷佢。黃喜燦今季陸登英超後表現出色，踢14場聯賽入4球，奠定主將地位，甚至有傳曼城、利物浦都睇中佢。

因此，狼隊主帥般盧拿治非常緊張，近日表示就算黃喜燦養緊傷，都無礙提早買斷佢嘅計劃：「黃喜燦係重要一員，佢表現非常專業，擁有高昂鬥志，好高興可以同佢合作，即使佢有傷在身，會方都會全力促成佢由永久轉會，同佢簽長約。」

另外，般盧拿治亦透露，計劃今個月再簽入中堅、中場及前鋒，提升實力，其中一個目標係效力法甲球隊里爾嘅中場連拿度辛捷士，呢位24歲葡萄牙國腳將於今夏約滿，並無意續約，里爾為免人財兩失，打算今月出售佢。

狼隊近年由「葡國幫」話事，領隊般盧拿治同多位主力都係葡萄牙人，大家同聲同氣，有助吸引連拿度辛捷士加盟。