雲迪碧克玩死自己　冬窗冇得轉會！

曼聯荷蘭中場雲迪碧克加盟以來長坐冷板，新帥蘭歷克上任後情況變本加厲，已經雪到硬晒，雖然佢多次表示希望離隊，爭取比賽機會以重返國家隊，但今個冬窗佢一樣唔走得，全因為佢早排更換經理人。

在蘇斯克查執教年代，雲迪碧克都仲有些微上陣機會，但蘭歷克上台，佢幾乎被徹底放棄，呢位24歲中場亦對曼聯死心，只想離隊，當時有消息指，愛華頓同狼隊都對佢有興趣，願意斟介借用。

但可惜雲迪碧克有一步行錯咗，就係佢嫌棄之前經理人Guido Albers做唔到嘢，喺去年10月更換經理人，請來Guido Albers嘅競爭對手Ali Dursan為新經理人，以為咁樣可以加快轉會進度，點知得出反效果。

英國傳媒報道，雲迪碧克同Guido Albers反面，但兩人仍有合約約束，今個冬窗期仍然有效，因此只有Guido Albers有權幫佢接觸其他球會，新任經理人Ali Dursan暫時乜都做唔到。內部消息稱：「Guido Albers唔會為佢做任何事，蘭歷克亦唔會用佢，佢同舊經理人協議到夏天先結束，睇嚟佢要坐多半年冷板。」