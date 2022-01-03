高華錫轟「施丹窩利」　車仔逼和紅軍攬炒

周一(3日)凌晨英超爭霸重頭戲，車路士喺早段落後2球劣勢下，完半場前連轟2球追成2比2平手，中場高華錫更射入「施丹式」嘅精彩窩利，技驚四座。車路士同利物浦打和齊齊失分，「1哥」曼城就坐收漁人之利，佢哋依家領先次席車路士10分，拋離踢少場嘅利物浦11分，榜首位置穩如泰山。

車路士今仗突然雪藏近日爆出離隊風波嘅盧卡古，利物浦亦有艾利臣比加、祖爾麥迪比、羅拔圖法明奴同領隊高普確診缺陣，不過兩隊上半場快上快落合演高水平大戰。車路士7分鐘就有基斯甸普列錫單刀失機，2分鐘後同樣機會落喺利物浦前鋒沙迪奧文尼腳下，佢就乖巧扭過門將射入空門。

利物浦喺26分鐘增添紀錄，穆罕默德沙拿窄角度妙射領先2比0；車路士完半場前突然發力，42分鐘高華錫禁區外迎接利物浦解圍，一邊退後一邊起腳轟出靚爆窩利，唔少網民都話入波精彩程度，媲美皇家馬德里傳奇施丹喺02年歐聯決賽嘅經典窩利；軍心大振嘅車路士補時1分鐘再由基斯甸普列錫入波追平。

下半場兩隊繼續互有攻守，但雙方門將都有高水平演出，最終2比2握手言和。車路士領隊杜曹賽後表示：「我哋開局好好，但因為2至3個錯誤就落後0比2，喺大戰面對咁強嘅對手，球隊可以追番上嚟係非常出色，高華錫入咗個神奇入球，佢為球隊重拾自信，除咗個戰果之外，呢場係好精彩嘅足球賽事。」