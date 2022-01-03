盧卡古自稱「國米球員」　反擊杜曹雪藏

車路士喺對利物浦嘅爭標大戰，突然將主力前鋒盧卡古放入雪櫃，作為佢日前受訪高調批評杜曹同散播負能量嘅處分。面對車路士嘅處罰，盧卡古亦態度強硬，竟然將自己Facebook專頁嘅自我介紹，列自己為「國際米蘭球員」，據報杜曹同盧卡古周一(3日)將會面攤牌。

杜曹喺對利物浦前解釋雪藏盧卡古嘅決定：「呢件事搞得太大，而且好接近比賽，為咗保障呢場大戰嘅備戰順利，所以我決定唔用盧卡古。」呢位德國名帥賽後進一步表示：「盧卡古係車路士球員，事情總有轉彎餘地，我哋會閂埋門作出決定，或者都會通知埋大家，星期一有一個會面，呢類情況我嘅教練生涯唔係第一次遇見。」

周一嘅會面可能會決定盧卡古嘅前途，但呢位比利時球星似乎態度強硬，有網民發現佢嘅Facebook專頁，雖然頭像同封面都係車路士波衫相，但喺自我介紹入面寫住「國際米蘭」，而佢嘅twitter帳號亦已刪除。曾經同盧卡古喺愛華頓做隊友嘅美國名將侯活，亦喺直播中公開佢同盧卡古訊息，除咗提到周一嘅會面後，仲形容：「依家唔講得太多，氣氛太僵。」