6秒開肘食牌！文尼肉酸打人走甩紅牌

車路士2比2逼和利物浦一仗話題多多，為「紅軍」先開紀錄嘅沙迪奧文尼幾乎做罪人，佢喺比賽開始只係6秒，就喺一次爭頂中開肘打向艾斯派古達眼部，球證網開一面只係向佢出示黃牌，但賽後多位名宿、前球證一致認為沙迪奧文尼應該食紅牌，艾斯派古達賽後訪問亦展示眼部腫黑傷勢，批評球證冇趕沙迪奧文尼出場。

艾斯派古達賽後表示：「我唔理件事發生喺開波5秒定幾時，紅牌就係紅牌，我哋之前都有類似犯規被罰紅牌，呢一肘係好明顯嘅紅牌動作，可惜球證見到咁危險嘅動作都視若無睹。」前英超球證希斯亦話：「文尼真係好好彩，球證覺得佢只係魯莽，但其他日子可能文尼已經被趕出場，犯規時間唔應該係判決考慮，發生喺第1分鐘定最後1分鐘都冇關係。」雖然走甩紅牌，但沙迪奧文尼喺15秒獲球證出示呢張黃牌，亦係英超自06/07球季後最快出現嘅1張黃牌。

為咗呢次開肘事件，《天空體育》嘅明星評述亦出現糾紛，前利物浦球星加歷查認為球證判決正確，隨即被哈索賓基同桑拿士「圍攻」，哈索賓基話：「你認真架？你係戴住利物浦眼鏡去睇定用正常足球眼鏡去睇？」