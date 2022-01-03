衞冕第1擊贏得險　麥維迪夫：生涯最激頭3位

世界「2哥」麥維迪夫率領俄羅斯出戰周日在悉尼上演的ATP盃，儘管在單打落敗，但他夥拍沙夫連（Roman Safiullin）贏得奠定勝一仗，衞冕第一擊響勝鼓，賽後他形容這是生涯其中一場最激動一戰。

俄羅斯由於有兩名主將魯列夫及卡域薛夫賽前確診新冠肺炎，對他們爭取衞冕的部署稍有影響，首仗面對法國的俄羅斯先派世界排名167的沙連夫登場，結果他不負眾望，擊敗法國的Arthur Rinderknech，而麥維迪夫則與Ugo Humbert打足三盤後落敗。然而二人再拍檔出戰雙打賽事打得漂亮，以直落兩盤6比4獲勝，並最終為俄羅斯以總場數2比1打開勝利之門。

「我的生涯有很多激動時刻，而這一場肯定可以列在頭3位或頭5位，特別是看到沙夫連一戰，他的表現實在太好，有點不真實。」麥維迪夫在賽後記招難掩興奮，「今天真是很激動，特別在雙打賽的第二盤實在難以置信。」俄羅斯將於周二對戰有主場之利的澳洲。

至於以奧運金牌得主沙華列夫為首的德國，與英國同樣要打到雙打賽才能分出勝負，而英國憑着占美梅萊與伊雲斯這對拍檔，以6比3、6比4輕取沙華列夫與卡維斯，贏得關鍵一仗，英國以總成績2比1擊敗德國，下仗將與加拿大碰頭。

ATP盃是今年首項大滿貫澳網前的熱身賽之一，有24隊先分6組以爭逐，小組首名及最佳成績的兩個次名球隊，將可躋身8強以淘汰制爭冠軍。