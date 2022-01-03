卡維特利雲做罪人　愛華頓再輸肥賓勢被炒

近況極差嘅愛華頓，周日(2日)英超主場以2比3不敵白禮頓，近12場聯賽只得1勝，逐步捲入降班漩渦。英國《太陽報》爆料，愛華頓正考慮將領隊賓尼迪斯炒魷，多間博彩公司亦將「肥賓」列為下個被炒領隊大熱。

愛華頓今場有王牌前鋒卡維特利雲養傷4個月後復出，但呢位救亡英雄卻成為輸波罪人，白禮頓早段憑阿歷斯麥亞里士打同丹般恩入波，21分鐘就領先2球；愛華頓25分鐘博到12碼，但卡維特利雲操刀竟然「飛機」。53分鐘愛華頓靠20歲小將安東尼哥頓追番1球，但阿歷斯麥亞里士打71分鐘再為白禮頓拉開，5分鐘後安東尼哥頓再建一功，可惜為時已晚，愛華頓仍以2比3落敗。

賓尼迪斯顯然已失去愛華頓球迷信任，佢喺最後15分鐘換入荷西朗頓嗰陣，被主場球迷報以極大噓聲，「肥賓」賽後表示：「真係唔明白，通常落後情況下，用前鋒入替後衛都會令球迷滿意，我希望球迷明白，我哋一直盡力帶好球隊。」博彩公司Paddy Power賠率顯示，賓尼迪斯成為2.5倍英超下個被炒領隊大熱，領先屈福特領隊雲尼亞里(3倍)。