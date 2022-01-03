「大哨」確診！被迫缺席母會百周年會慶

新冠肺炎全球再爆，繼PSG日前證實阿根廷球王美斯確診後，據高士路球會官方消息指巴西名宿「大哨」朗拿度都「中招」，被迫缺席巴甲球會高士路嘅會慶。

45歲嘅「大哨」上個月成為高士路嘅最大股東，買入母會9成股份，原本佢要出席周日嘅球會成立101周年紀念活動，但因為感染新冠肺炎所以被迫缺席。而據巴西傳媒指，呢位曾協助巴西捧走世界盃嘅超級球星身體狀態都幾好，只有輕微症狀，健康狀態唔錯，正進行隔離治療。

高士路證實消息，而「大哨」自己都喺個人社交平台講:「呢個係我最唔想嘅1月2號，因為對高士路嚟講呢個日子太特別，我本來充滿期待，但生活中有啲嘢係控制唔到，太唔好彩了，發現咗自己確診。」

「大哨」話自己打咗疫苗，而同球迷嘅約會就要推遲，「雖然我打咗疫苗，現正遵守隔離協議，希望可以100%康復；同球迷見面無取消，只係推遲，我想同你哋喺呢度慶祝周年會慶。」高士路喺2019年12月降班，家陣仲係巴乙，期望朗拿度入主之後，可以重拾昔日光彩。