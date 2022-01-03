紅魔遇狼又捱細界　前場逼搶得勢不得分

今晚英超上演獨腳戲，曼聯主場迎戰狼隊，「紅魔鬼」曼聯由看守領隊蘭歷克接手執教後，改踢前場逼搶戰術，但往往得勢不得分，入球數字偏低，即使遇上弱隊，亦難嘗甜頭。至於狼隊因為早前有多位球員確診新冠肺炎，導致兩場賽事延期，佢哋已經有兩星期未踢過正式比賽，狀態成疑，首選中位數2.5球嘅入球細。（Now 621周二凌晨1時30分直播）

曼聯喺蘭歷克帶領下，球員表現的確比以往積極，由前場開始壓迫對手，但問題係搶到波後，卻缺乏有效反擊，中場組織力仍然未如理想，攻勢往往隔靴搔癢，對住兩支弱隊水晶宮、諾域治，同樣僅小勝1比0。作客護級分子紐卡素，更加幾經辛苦之下，先至逼和1比1，可見曼聯球員只係一味靠蠻力搶波，唔識運用足球，逼搶踢法得其形，不得其神，相信仍然要花一段時間磨合及適應。

曼聯上場贏般尼3比1，唔多唔少係為咗賀費格遜80歲生日，將士用命，先至有番起色，但今場冇咗呢個元素，隨時又打回原形。雖然曼聯進攻乏力，但勝在球員勤力跑動逼搶，減輕防線壓力，加上門將迪基亞狀態神勇，足以抵擋狼隊來犯。

狼隊疫情摧殘縮住踢

至於狼隊守強攻弱嘅特質更加明顯，近8場英超總入球都係2球或以下，當中對2支勁旅利物浦及曼城，同樣僅以0比1小負，甚至打和車路士0比0。考慮到狼隊剛經歷新冠肺炎疫情摧殘，球員身心狀態都受影響，加上雙方近7次對賽有6次總入球開2球或以下，預料唔會冒進，今場應會繼續踢穩陣波，守和博取1分已經達標，有利開細盤。