曼聯新年首仗即輸　創近42年最恥辱紀錄

周二(4日)凌晨英超爆出冷門，曼聯新年第1場比賽立即遭遇重挫，主場0比1不敵狼隊，看守領隊蘭歷克接手領軍6場比賽以來首次輸波，同時亦係紅魔鬼自1980年之後，第1次喺奧脫福球場踢聯賽輸畀狼隊。球星C朗因1次誤傳遭門將迪基亞怒斥，令人擔心球隊爆內訌。

曼聯上場3比1擊敗般尼，賀傳奇主帥費格遜80歲生日，表現係威係勢，但今場演出嚴重走樣，遭狼隊壓住來打，普丹斯、尼爾遜施美度、魯賓尼維斯先後勁射，幸好門將迪基亞神勇化解。狼隊上半場已經有15次射門，成為自2003/04年英超球季以來，喺奧脫福球場上半場最多射門嘅客隊。

換邊之後，蘭歷克作出調動，包括用般奴費南迪斯入替格連活特，搶番唔少攻勢。般奴費南迪斯有1次勁射，可惜中楣彈出，佢之後開出罰球，由C朗頂入，但被吹越位在先，慘食詐胡。

曼聯錯失2次入波黃金機會後，喺82分鐘失守，狼隊中場摩天奴把握對手解圍不遠，喺禁區頂起腳射入，憑呢個入球全取3分，爆出6倍客W。曼聯之前10次聯賽主場對狼隊，取得7勝3和，估唔到2022年首仗就打爛齋盤。

賽後蘭歷克承認曼聯表現唔及對手：「狼隊非常難應付，佢哋有時3後衞，有時5後衞，反擊仲好犀利，亦好少犯錯，但係我哋喺前場犯下太多冇壓力之下嘅錯誤，前幾場都係咁，必須改善呢個問題。」

當中C朗上半場就有1次致命回傳，幾乎連累球隊失波，門將迪基亞立即怒斥對方，情況非常罕見，左閘勞基梳爾亦暗示球隊唔夠團結。恐怕曼聯又故態復萌，變番蘇斯克查執教時期嘅「笑話」。