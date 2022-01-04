隔712日復出　菲爾鍾斯慘成黑腳

曼聯喺英超主場0比1不敵狼隊，防線出現一張久違嘅面孔，就係菲爾鍾斯，呢位29歲中堅自2020年1月後，相隔712日終於復出踢英超，擔任正選同華拉尼扼守中路，並踢足全場，但成為黑腳，曼聯所失1球，就係佢頭槌解圍不遠，變成「助攻」，被摩天奴截到順勢射入。

由於哈利馬古尼同艾歷拜利都喺上場英超對般尼一役受傷，加上域陀連迪路夫確診新冠肺炎後，仍然未康復，看守主帥蘭歷克今場焗用已經有2年未踢過英超嘅菲爾鍾斯擔正。

呢位後衞2年前因傷長抖，養傷20個月之後，上年9月英聯盃對韋斯咸，曾經入選曼聯名單，但並冇上陣，等咗3個幾月，終於可以再次為紅魔鬼披甲。

其實菲爾鍾斯今場表現唔算差，化解狼隊唔少攻勢，佢82分鐘頭槌解圍，亦非犯錯，只因皮球剛落喺冇人看管嘅摩天奴面前，畀呢位葡萄牙國腳射入致勝1球。

值得一提，曼聯前主帥費格遜2011年收購菲爾鍾斯後，同時想簽入華拉尼，但呢位法國國腳選擇加盟皇馬，11年之後，費Sir昔日希望打造嘅曼聯中堅組合終於成真，可惜換來1場敗仗。

另外，曼聯中場麥湯米尼、左閘勞基梳爾今場都攞黃牌，累積夠牌需要停賽1場，無緣下輪英超對由謝拉特執教嘅阿士東維拉，加上哈利馬古尼、艾歷拜利、域陀連迪路夫未知能否復出，前景唔樂觀。

不過，英足盃賽事唔受影響，曼聯下場英足盃對阿士東維拉，麥湯米尼、勞基梳爾仍然可以披甲。