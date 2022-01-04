狼隊真葡國力量　35歲摩天奴完勝C朗費般

周二(4日)凌晨英超曼聯對狼隊，被譽為「葡萄牙打吡」，曼聯大軍名單上有3位葡萄牙國腳C朗、般奴費南迪斯、達洛治。狼隊更加有6位葡萄牙球員踢正選，領隊般盧拿治都係葡國人，最終由35歲嘅摩天奴射入致勝1球，證明狼隊先至係「真葡國力量」。

曼聯3位葡國人，今場只有C朗踢正選，但表現令人失望，被《曼徹斯特晚報》評為唔合格，以10分為滿分，僅有4分，只係高過隊友查頓辛祖1分。般奴費南迪斯60分鐘先至後備上陣，有1次射門中楣，主帥蘭歷克今場冇派佢擔正，實屬錯誤，至於達洛治並冇上陣。

狼隊有6位葡萄牙球員擔正，包括翼鋒法蘭斯高查卡奧、普丹斯、中場魯賓尼維斯、摩天奴、右閘尼爾遜施美度、門將荷西沙亞。狼隊同聲同氣，攻守組織比曼聯更加緊密同暢順，特別係進攻好有效率，令紅魔鬼門前風聲鶴唳。

摩天奴以35歲零117日成為英超史上作客曼聯，射入致勝1球嘅最大年紀客隊球員，搶晒2位國家隊隊友C朗、般奴費南迪斯嘅風頭。呢球亦係摩天奴今季首個入球，別具意義。