女籃當自強　劉常學何佩盈瞄準大專賽冠軍

近兩屆大專賽女子籃球亞軍浸會大學，今年捲土重來，早前率先贏得成龍盃冠軍，為大專賽「開個靚頭」。主力之一的劉常學下定決心要帶領浸大再度挑戰冠軍寶座，而同樣是港隊成員、「初來報到」的何佩盈則希望盡快成長，期待有朝一日為浸大「擔大旗」。圖：許思彤/文：余樂詩

劉常學走出樽頸全力開火

浸大陣中擁有多名現役港隊及港青成員，體育及康樂管理4年級生劉常學（Ida）就是其中之一，5年大專生涯，曾兩度協助浸大打入大專賽決賽，而效力福建的她，上月更贏得女子高級組銀牌賽冠軍，絕對是浸大陣中，大賽經驗豐富的主力成員。2019年，浸大在大專賽決賽以67比72不敵前屆冠軍理工大學，不如意的賽果，卻是劉常學大專生涯最享受的一場。「那是我第一次在大專賽打入修頓，對手有張華倩、謝亦霖、梁瑋等，都是一些我U16時跟她們打球的前輩，所以特別緊張。一開始我們落後，其後慢慢追上來。那場我相當集中，每一球都很清晰，雖然輸了，但我好享受那場比賽。」第4節浸大合力反擊，一度反超前1分，最終以5分告負，但那種滿足感仍然令她難忘。

疫情令大專賽停擺一年，上屆復辦後，浸大再度殺入決賽，始終未能阻止理大連霸，以65比74得亞軍。疫情期間大專賽只能在戶外場比賽，決賽當日烈日高照，對兩隊球員體能消耗極大，上半場浸大就落後近20分。「Ida你肯拿分未？」半場時教練黃芷晴的一句，猶如當頭棒喝。下半場劉常學打得更積極，但為時已晚，未能協助球隊反勝對手。「以前心好雄，每場都想拿20分，有球在手就想剷入去得分，現在想兼顧防守、分波，反而未能發揮自己的強項。」她承認，進攻意欲沒以前強，或許是因為遇到了樽頸位。

父母支持調整再拚過

劉常學小學便愛上打籃球，中學開始下課後幾乎所有時間都在球場度過，現在連計球會、校隊和港隊操練，一星期練足6日。和很多大學生一樣，她也想過去外國「exchange」，但因為不想影響球隊而止於想像。「其實疫情期間我一度崩潰，沒有比賽，也不能到球場練習，只能跑步，還要拍片紀錄，我完全不知道訓練是為了甚麼。回家哭着對爸媽說：我真的不想打籃球了，好累、好累。」當生活拿走籃球，身體竟彷彿缺少一塊，她慶幸獲得父母不斷鼓勵，始能堅持下去。

這位22歲女將笑說，家人對其「籃球事業」比自己更認真：「我們不但『開會』討論，媽咪更打了一封信給我，問我這些年來如此努力，到底是為了甚麼？冷靜下來，我再想：啊！其實原因很簡單，純粹因為我喜歡打籃球，享受和隊友在場上拚搏。」她直言，一度對籃球感到「麻木」，直到終於有比賽，為快要枯掉的軀殼，注入靈魂。眼見氣氛變得沉重，她微笑道：「其實放完負，我還是會繼續打籃球的。」口裏說着放棄，其實只是想休息一下。調整心情後，她又到球場，繼續奮鬥。

踏入新一年，這位浸大「老將」表示不會再逃避得分重任，期望助球隊一嘗冠軍滋味：「我會努力投好應該要投進的每一球！」

新丁何佩盈要食腦兼硬淨

今年浸大有不少新人加入，隊中大部分成員來自今季升上甲組的東方，令擅打「Run & Gun」的浸大外線火力源源不絕，另外防守能力亦是各支院校中數一數二。

說到浸大新兵，必數港隊成員、效力東方的何佩盈。19歲的她能剷擅射，中學就讀裘錦秋中學（葵涌）的她曾是「學界之星」，代表作有精英賽4強對永隆中學狂轟37分，另外亦出戰過U16亞錦賽等大賽。大專賽對她來說充滿驚喜，感覺像「升Level」一樣：「大專很多甲組球員，以前中學跑得快已經贏一半，現在要『食腦』，也要更『硬淨』，自己第一年打，既興奮，又緊張！」

19歲的何佩盈平日總是一臉嬉笑的樣子，但其實她對籃球滿有想法，亦有一顆求進步的心：「今年我想……贏大專冠軍！教練說我應該認真一點、不要『懶懶閒』，我也覺得是，所以都想在防守上出多一分力，也想用經驗幫隊友。」她說，從師姐身上獲益良多，期待接棒的一天：「她們教曉我球技和球員的應有態度，現在的我比起學界時，成熟了一點，今年會繼續努力！」期待她在大專賽找到屬於自己的舞台，再次打出代表作。

連場大勝顯霸氣

不過，浸大內線主力劉倩婷在大專賽前因傷報銷，無疑令球隊爭標增添變數，教練黃芷晴說：「劉倩婷傷及ACL（十字韌帶）收咧，令我們內線高度比較『輸蝕』。另外，學界停擺過後，今年的新人無論在比賽經驗和場上節奏感都比較弱，所以頭幾場都讓她們有更多上場機會，希望她們可以盡快跟上比賽節奏。」浸大在大專賽頭3場對恒大、樹仁和都大都未受考驗，合共淨勝多達252分，十分驚人，接着對中大和教大，將力爭以小組首名出線。