濶別賽場4個月復出贏波　大坂直美：有點緊張

自從去年9月美網後休戰的日本網球名將大坂直美，周二在墨爾本夏季系列賽亮相，面對着今年第一擊的她表現稍為有點緊張，但最終力壓法國老將歌妮特迎來濶別比賽場4個月的首勝。

擁有4個大滿貫冠軍的前世界「一姐」，其世界排名已滑落至13位，她上周飛抵墨爾本後甚為低調，大坂直美第一步就是期望在墨爾本夏季系列賽可提升狀態，為澳網準備，而她復出首仗選擇穿上了金黑色幼間的網球裙配上橙色球鞋，充滿陽光正能量，面對着世界排名61的歌妮特發揮尚算不俗，最終以6比4、3比6及6比3晉級。

「能夠回來這裡，我感覺非常好。」大坂直美在球場上接受訪問時稱:「我很享受在群眾面前比賽的感覺。」即使今仗順利過關，但她賽後承認緊張及有失誤，畢竟離開了比賽場四個月，還需要適應一下，「我覺得自己有很多無壓力犯錯，但這也是估計之內，這是我復出首場比賽，真是有點緊張，然而很滿意自己在最後一盤的發球，做得唔錯。」

贏來復出首勝令她躋身賽事16強，將會面對克羅地亞的馬迪或比利時的薩妮華絲嘉之勝方。大坂直美去年先後退出法網及溫布頓兩個大滿貫賽事，但7月在東京奧運復出再戰，而9月美網則在第3圈止步，其後一直休戰至今年才復出。