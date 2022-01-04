非洲5路雄獅掀激鬥　耶耶托尼分析大戰走向

因疫情而延遲1年嘅非洲國家盃，將於周日(9日)深夜開打。曾經喺2015年為科特迪瓦奪得冠軍嘅耶耶托尼，喺開打前提早畀料，認為今屆賽事勁旅雲集，各路雄師更精銳盡出，當中不乏5大聯賽嘅王牌球星，盛況空前，勢必掀起連場激戰，其中以塞內加爾最有冠軍相。

耶耶托尼曾經喺2015年為科特迪瓦奪得非國盃冠軍，亦曾先後6次出戰呢項非洲最大型嘅足球賽事，今屆非國盃嘅來臨非常期待。佢指出，今屆非國盃已經因為疫情延遲咗1年，唔少渴望為國征戰嘅球星，甚至不惜同所屬球會拗數，希望盡早回國備戰，可見各參賽隊伍對今次賽事都非常肉緊。

歐洲豪門「紅人」雲集

呢位前巴塞隆拿及曼城中場悍將又提到，唔單止球員，相信唔少球迷都對今屆非國盃引頸以待，因為非洲球星輩出，大部分耳熟能詳嘅球會紅人，他舉例利物浦嘅沙迪奧文尼將代表塞內加爾、穆罕默德沙拿則為埃及國腳、仲有曼城嘅阿爾及利亞翼鋒馬列斯、阿仙奴及加蓬射手奧巴美揚、拿玻里嘅尼日利亞新貴域陀奧森漢等等，均有份出戰今屆非國盃，絕對係星光熠熠。

講到今屆冠軍，耶耶托尼認為當中「五路雄獅」有一定機會，分別係塞內加爾、埃及、科特迪瓦、阿爾及利亞及主辦國喀麥隆，並希望其祖家科特迪瓦能交出好表現，不過坦言球隊今屆以年輕球員為主，能吸收大賽經驗再磨合，已經係唔錯嘅成績表。

睇好塞內加爾最少入4強

「五獅」當中，耶耶托尼最睇好塞內加爾。他指出，一支冠軍球隊，最基本條件係攻守兼備、有一位出色領隊，塞內加爾領隊阿萊爾施斯執教能力出色，早已喺2018世盃展示其魅力，而防線則有車路士門神艾度亞文迪、隊長高列巴尼、拜仁守將保拿沙亞、PSG後衞艾度迪亞路，中場伊祖沙古爾、南柏斯文迪都已喺所屬球會成為絕對主力，前線唔使多講，單係沙迪奧文尼已經係入波保證。

耶耶托尼預測，塞內加爾絕對係「五獅」之中平均戰力最高，而且喺世盃外圍賽，塞內加爾嘅表現亦係列強之中最穩定，如果無大意外，該隊至少可打入4強。

主力為國出征英超名帥頭都痕

呢邊廂非國盃盛況空前，另邊廂嘅歐洲各大聯賽，就因為有唔少主力要出戰非國盃，令兵源略見緊張。尤其英超一向喜用非洲球員，35名來自16支英超嘅球員，將會缺陣可能長達1個月嘅賽事，當中最受打擊嘅，應該係利物浦同屈福特。

利物浦屈福特影響大

利物浦3大主力沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿同埋拿比基達，都要出戰今屆非國盃，紅軍中場本身已經因傷唔夠人，冇埋拿比基達，領隊高普肯定頭痛，不過影響最深係「埃及文明」鋒線冇咗兩個最核心成員，沙拿及文尼今季合共為紅軍射入24個聯賽入球，攻力肯定大打折扣。

至於屈福特則有4位主力出戰非國盃，當中射手伊斯美拿沙亞係球隊靈魂人物，領隊雲尼亞里要想辦法將影響減至最低了。另外，對於韋費特沙夏等3名球員入選國家隊大軍，水晶宮領隊韋拉表示高興，喺塞內加爾出世、移民去法國嘅韋拉認為，歐洲球隊應學習尊重非國盃，明白非國盃對非洲人嘅重要性。