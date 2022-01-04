香港隊　新帥莊恩安達臣首亮相巡視FTC

早前獲足總委任為香港足球代表隊新任主教練的莊恩安達臣，近日完成隔離後，周二（4日）首度現身，在足總技術總監安頓的陪同下，參觀將軍澳的賽馬會足球訓練中心，了解中心運作。

這位挪威籍教練早前抵港後已完成居家隔離，周二下午身穿一身紅色港隊練習上衣來到足球訓練中心，獲中心營運經理梁銘諾接待，並連同同行的安頓，三人一齊巡視足球訓練中心的球場各個球場、更衣室和健身房等設施。期間安達臣不斷主動詢問中心營運情況，可見剛剛隔離完畢的他，雖然臉上略顯疲態，但心情依然不俗，最後向足總職員領取教練制服時，亦與眾人有講有笑。莊恩安達臣參觀期間，足總未有安排採訪環節接受提問，但這位新任港隊教練見到在場記者，亦不忘友好地點頭示意，最終他在中心逗留約50分離開。

莊恩安達臣接過港隊教鞭後首要應付的其中一項任務，是帶領球隊出戰預料今年6月上演的「亞洲盃」外圍賽。消息指港隊打算在下一個國際賽期（1月尾至2月初）舉行集訓營，讓新帥透過訓練認識一眾代表隊球員，為大賽作準備，惟未知此安排會否影響原定大年初一（2月1日）上演的「足總盃」決賽賽事。